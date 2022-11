Docentes por hora de la UNAH a la espera que rector Herrera cumpla promesa salarial

Según docentes afectados que han buscado a este medio de comunicación para dialogar sobre este tema, a la fecha actual los catedráticos por hora siguen bajo esta categoría y no han recibido su promoción a profesores permanentes.

De igual manera, los profesores informaron que se acercan a los departamentos de Recursos Humanos de los campus y a sus jefes inmediatos y nadie sabe nada sobre la promesa hecha por el rector Herrera.

Los docentes, que prefirieron mantener el anonimato, esperan que la promesa y compromiso hecha por el rector no haya sido una reacción para solo ganar simpatías ya que busca seguir como rector ya no solo por interinato, si no como rector electo.

Este reclamo de los maestros por hora se expone justo cuando a lo interno de la elección de las nuevas autoridades de la UNAH hay una crisis. Los maestros por hora realizan su reclamo ya que hay más de 1000 docentes esperando su acuerdo de permanencia después de estar desde 4 y algunos hasta más de 12 años laborando en la UNAH como profesores por hora.

Explicaron que la diferencia entre un profesor permanente y uno por hora es que los permanentes reciben mejor sueldo, gozan de 15 salarios al año y su pago es cada mes, mientras que los “por hora” solo reciben tres pagos al año y no gozan de 15 salarios, eso entre los beneficios más importantes.

Asimismo, revelaron que hay varios docentes por hora que han entablado demandas en contra de la UNAH para lograr ese derecho laboral, ya que agotaron la instancia “amistosa y administrativa”.

De acuerdo a los profesores, las demandas se basan en el Código del Trabajo, en especial en el artículo 52, que establece que “si antes de transcurrido un (1) año se celebra un nuevo contrato entre las mismas partes contratantes y para la misma clase de trabajo, deberá entenderse este por tiempo indefinido”.