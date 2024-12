Fallo: A los 50 años se jubilarán docentes en Honduras

Actualmente, las 60 rentas se dan en vida a unos 14,000 profesores mediante un fallo de la Corte a favor de los maestros; no obstante, con la reciente declaración el beneficio será generalizado a todos los profesores.

“Con la ley de 1980 se puede cobrar en vida el beneficio de las 60 rentas, mientras con la ley del 2011 no se podía hacer; ahora el docente si no quiere dejar como beneficiarios a sus hijos con la inconstitucionalidad de la ley puede gozar en vida de ese dinero que pueden servir para su jubilación”, explicó el dirigente magisterial.

Los comisionados aclararon que la resolución de la Corte no es una declaración de inconstitucionalidad de la ley de 247-2011, por lo que la ley del 2011 sigue vigente en Inprema.

“Estamos redactando un documento a la Corte para que nos aclare dos elementos de la sentencia que no están claros para nosotros en términos del retiro”, dijo Díaz.

La ley de 1980 se aplicará mientras no se aprueben as nuevas reformas del Instituto que se enviaron al Congreso Nacional y que no han sido presentadas al pleno para su discusión; es decir, que el tiempo que esté vigente la ley dependerá de la voluntad de los diputados para discutir las nuevas reformas.

Los cambios en la normativa del Inprema fueron presentados a mediados del año y en ella se establece algunos beneficios, aseguraron las autoridades.

Entre ellos, la jubilación hasta los 55 años con 20 años de servicio, la entrega de un bono de postergación de 400,000 lempiras, el cual aumenta 3% cada año que el docente postergue su jubilación.