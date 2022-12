Enorme despliegue policial previo al estado de excepción

Pese a que oficialmente el estado de excepción inicia a las 6:00 pm de este martes 6 de diciembre de 2022, desde la mañana decenas de dispositivos de seguridad fueron desplegados en los barrios y colonias de Tegucigalpa y el Valle de Sula.

De acuerdo con el decreto, la medida para combatir la extorsión en las principales ciudades de Honduras estará vigente desde las 6:00 am hasta las 6:00 pm a partir del 6 de diciembre de 2022 hasta el 6 de enero de 2023.

En la ciudad industrial, los agentes de la Policía Nacional, Tránsito y unidades especiales dieron inicio a esta medida con una jornada de oración.

Por otra parte, en el Distrito Central el director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez, indicó que las personas deben estar seguras de que no serán detenidas por andar en la calle durante el estado de excepción.

“Este decreto (PCM 29-2022) nos está facilitando realizar detenciones y allanamientos las 24 horas del día cuando se justifique, por una investigación previa, un estado de necesidad y cuando establezcamos que las personas pertenecen a miembros de grupos criminales”, manifestó a TN5 Sánchez.

“La movilización es libre, hay una libre circulación, no se necesita salvoconducto, la población no necesita encerrarse, hay una total y libre circulación de toda la ciudadanía por lo tanto no deben tener temor”, agregó.