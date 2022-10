Desempleo, lo que más preocupa a los hondureños

Viene la Navidad, pero el grupo más grande de entrevistados reporta que no podrá comprar artículos de costo grande este año por la situación económica que viven.

En la visión global de lo que fue esta Encuesta de Opinión Pública , CID Gallup señala que “un grupo importante, especialmente, las mujeres, se sintieron estresadas. Y es que la situación financiera de sus familias no ha mejorado con la disipación de la pandemia, incluso los precios subieron; la inflación ha sido de 10 por ciento en 2022, pero el crecimiento económico ha sido de apenas 3.5 a 4 por ciento. Se sienten “apretados”, lo cual es otra manera de describir el estrés.

La mayoría de los entrevistados en esta encuesta de CID/Gallup reportan que no sintieron satisfacción con su vida y lo que aconteció el día antes de la entrevista.

Durante la pandemia las positivas en este sentido fueron mucho menos.En la actualidad la mayoría no comprará estos tipos de productos. Sin embargo, se ha mantenido la proporción que sí lo hará en este año.

En los últimos años del gobierno anterior y especialmente durante la pandemia, aumentó la corrupción en el gobierno como problema nacional en primer lugar. Esto no era preocupación familiar, pero sí un desafío que enfrentaba el pueblo.Ahora con la llegada de una administración nueva ha disminuido (no desaparecido) este desafío y el primer lugar como problema coincide con la preocupación ya vista - el desempleo. Quizás de lo más desmoralizante para un habitante es estar sin empleo y sin recursos o dinero y ver otros metiendo la cuchara grande dentro del erario y viviendo bien.Se debe notar que donde más se registra hoy la corrupción en primer lugar es en la ciudad capital y sede del gobierno nacional. Es que en ese centro urbano es más posible observar con ojos propios la manera en que viven los políticos.

Los jóvenes entre 18 y 24 años, y los que reportan ser simpatizantes de Libre tienen mayor probabilidad que han mejorado las finanzas familiares en los 12 meses últimos. Los que no tienen religión tienen mayor probabilidad de decir que sus familias están mejor ahora.

Pregunta: ¿Con cuál de las siguientes frases está usted más de acuerdo?

Los evangélicos son quienes tienen más probabilidad de decir que el sistema político en que viven no les importa. Pero ahora de nuevo, pasando la pandemia, hay más nacionales que argumentan que “la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno”. Se debe notar, no obstante, que están divididos y hay casi la misma cantidad que consideran un gobierno autoritario o no les interés la democracia.Los hombres, los que tienen 40 años y más, y los que tienen una educación superior tienen más probabilidad de creer en la democracia que los demás de los entrevistados.