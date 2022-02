Son 52 exempleados que demandaron a la Municipalidad por más de 32 millones de lempiras para el pago de prestaciones.

En el listado de los demandantes hay personas que fungieron como secretarias, asistentes, aseadoras, vigilantes, jefes de departamentos, doctores del proyecto Fuerza Honduras, entre otros.

El alcalde Gustavo Mejía manifestó que “la Corporación Municipal entrante no tenía ningún conocimiento del despido de esas personas, ya que fue una negociación que hizo el exalcalde (Leopoldo Crivelli) con ellos en una forma arbitraria porque les firmó a personas de Fuerza Honduras y a personal de educación que no eran empleados municipales, todo eso no fue correcto porque no pasaron por el Ministerio de Trabajo”.