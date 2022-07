Cuestionan propuesta de Luis Redondo sobre elección de CSJ

La propuesta de Redondo no encontró eco ni en diputados afines a él. El diputado de Libertad y Refundación, Ramón Barrios, advirtió que la intención de Redondo “es peligrosa porque no puede sustituir a la Junta Nominadora que tiene rango constitucional, y si usted me dice que quienes van a elegir los 45 (candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, CSJ), es esta junta de notables, cuál sería la razón de ser de la Junta Nominadora”.

Mientras que el Colegio de Abogados de Honduras (CAH) emitió una declaración más tibia asegurando que van a estudiar la propuesta de Redondo y será a nivel de asamblea que analizarán si contraviene o no la Constitución.

La carta magna en su artículo 311 establece que la Junta Nominadora estará integrada por un representante de la Corte Suprema de Justicia, un Representante del Colegio de Abogados de Honduras, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, un representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).

Asimismo, un representante de los Claustros de Profesores de las Escuelas Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, un representante de las organizaciones de la sociedad civil y un representante de las confederaciones de trabajadores.

Mientras que la coordinadora residente de las Naciones Unidas en Honduras, Alice Shackelford, escribió en sus redes sociales que “Estado de derecho = poder judicial independiente = acceso a la justicia. Muchas expectativas en el Congreso, para la adopción de un nuevo marco legal para la Junta Nominadora para una elección de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia transparente y basada en méritos”.

En las últimas horas, Luis Redondo, propuso que los hondureños María Elena Bottazzi, sir Salvador Moncada, Karla Mossi, Carol Miselem, Mary Vallecillo y Yahira Mendoza, integren la comisión de notables.Redondo, afirmó que estos personajes no han sido contactados.