Covi sostiene que está cumpliendo contrato con Honduras

1. En relación con la ubicación de la estación de peaje en Santa Cruz de Yojoa En el 2014 ambas partes determinaron que la ubicación de esta estación debería ser en el kilómetro 184 ya que, en el sector de El Caracol, por incumplimientos del Estado, el tramo no estaba apto para la colocación del peaje. Covi Honduras gestionó y obtuvo todos los permisos legales y se procedió con su construcción y operación. Los lamentables accidentes en ese punto fueron todos producto de exceso de velocidad, desperfectos mecánicos e impericias por parte de los conductores, según los reportes de Tránsito.

2. Sobre la supuesta sobrevaloración de las obras en algunos tramos Este señalamiento no es claro. Todas las obras de rehabilitación y ampliación se hicieron con fondos de Covi Honduras, es decir, el Estado de Honduras no aportó ni un lempira para su ejecución; por lo tanto, al no ser un contrato bajo el esquema de obra pública, no aplica supuesta figura del sobreprecio.