Contreras a Nasralla: “Se ha postulado cuatro veces y siempre repite la misma cantaleta”

Cortés, Honduras.

Roberto Contreras, el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), reaccionó este jueves a las declaraciones del excandidato presidencial Salvador Nasralla, quien aseguró que el Partido Liberal “está muerto” tras la reciente elección de la Junta Directiva provisional del Congreso Nacional. Visiblemente molesto, Contreras desestimó los señalamientos de Nasralla y pidió no continuar refiriéndose a él, utilizando una comparación que generó reacciones inmediatas. “Salvador Nasralla para mí es más o menos como el brócoli. Cada vez que lo como me causa flatulencias. Entonces, olvidemos ya esto, por favor. Ya no me pregunten de eso. No quiero saber absolutamente nada de él”, expresó.

El dirigente liberal defendió la vigencia histórica de su partido y cuestionó la autoridad política de Nasralla para emitir ese tipo de juicios. “¿Por qué es más grande el Partido Liberal? Es más grande. Es un partido de 135 años. Hemos puesto 11 presidentes. ¿Cómo puede él hablar del Partido Liberal si cuatro veces se ha lanzado a presidente y siempre viene con la misma cantaleta: ‘me robaron, no me cuidaron los votos’?”, añadió Contreras. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. El presidente del CCEPL insistió en dar por cerrado el tema y reiteró su rechazo a las declaraciones del excandidato. “Olvidemos esto, repito. Por eso no como brócoli. No como brócoli porque me da flatulencias y en la noche no puedo dormir mi esposa”, concluyó. Las declaraciones de Contreras surgen luego de los comentarios emitidos por Salvador Nasralla, excandidato presidencial del Partido Liberal, tras la elección de la Junta Directiva provisional del Congreso Nacional, que será presidida por Tomás Zambrano, del Partido Nacional. Previo a la votación, Nasralla sostuvo que el Partido Liberal debía presidir el Poder Legislativo y manifestó su respaldo al diputado Jorge Cálix, propuesto por los congresistas liberales. Tras conocerse el resultado, Nasralla expresó: “Hoy mataron al Partido Liberal y el viernes lo entierran... pónganle mi nombre”.

Así quedó la Junta Directiva provisional del CN