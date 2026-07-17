¿Habrá cortes de energía este 18 de julio? Conozca las zonas afectadas en Honduras

Tegucigalpa, Honduras

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) realizará trabajos de mantenimiento y pruebas operativas este sábado 18 de julio, lo que provocará interrupciones programadas del servicio en municipios de Santa Bárbara, Copán y Ocotepeque.

Los cortes de energía están previstos entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, período durante el cual cuadrillas ejecutarán labores de mantenimiento en la red de distribución eléctrica.

Las interrupciones afectarán tanto cascos urbanos como aldeas y caseríos de los tres departamentos, por lo que las autoridades recomiendan a la población tomar las medidas necesarias para reducir las afectaciones durante la jornada.

En el departamento de Santa Bárbara, el servicio será suspendido en amplios sectores de Macuelizo, incluyendo el casco urbano y comunidades como El Rosario, Las Delicias, El Mencuito, Callejones, Agua Helada, El Pital, Las Flores, La Virtud, Mata de Plátano, Buena Vista, Río Blanco, Las Minas, La Vecina, Sula, Chiquilla, Las Varas, Sabaneta, La Cunta, Casa Quemada, El Ciruelo y La Cumbre de Palmichal.

También habrá cortes en Nueva Frontera, donde se verán afectados el casco urbano, San José de Tarros, El Oro, Trascerros, El Ermitaño, San Miguelito, El Barranco, Piladeros y sectores cercanos. En Azacualpa se incluyen el casco urbano, Laguna Verde, Loma Alta, Joconal, El Naranjo, Aculote y San Antonio, mientras que en Quimistán la suspensión alcanzará la aldea Las Crucitas y caseríos vecinos.

En Copán, las interrupciones abarcarán municipios como Nueva Arcadia, La Jigua, Florida, San Nicolás, Trinidad, San Jerónimo, El Paraíso, Santa Rita y San Antonio, donde decenas de aldeas y comunidades permanecerán sin suministro eléctrico durante nueve horas.

Entre los sectores afectados destacan La Entrada, El Jobo, Villas del Monte, María Antonieta, Pueblo Nuevo, Mar Azul, El Tesoro, Río Amarillo, Parque Arqueológico El Puente, Agua Buena, El Manguito, Las Delicias, Las Flores, San José de la Frontera y numerosas comunidades rurales distribuidas en esos municipios.

En Ocotepeque, los trabajos impactarán a los municipios de La Encarnación y San Fernando, incluyendo sus cascos urbanos y aldeas como Las Peñas, Las Delicias, El Limoncito, El Naranjo, San Antonio, Sesmilés, El Manzano, El Rosario, Nuevo Espíritu, Santa Inés y Sijil, además de los caseríos cercanos.

Las labores forman parte del programa de mantenimiento de la red eléctrica y de pruebas operativas en equipos, acciones que buscan mejorar la confiabilidad del servicio y prevenir fallas en el sistema.

Las autoridades recomiendan a los usuarios desconectar equipos electrónicos sensibles antes del inicio de los trabajos y tomar las previsiones necesarias, especialmente quienes dependen del suministro eléctrico para actividades comerciales, industriales o de atención al público.

Una vez concluyan las labores técnicas, el servicio será restablecido de forma gradual en cada uno de los circuitos intervenidos, siempre que las condiciones operativas lo permitan.