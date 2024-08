Convocan al CNE para explicar en qué ejecutará el presupuesto

Al inicio de la sesión de este miércoles Luis Redondo anunció que el proyecto entró a la secretaría del Legislativo el pasado martes 30 de julio, por lo que citó a una comparecencia a los consejeros del CNE para que expliquen los procesos de las máquinas dactilares, sus garantías y la manera en la que se ejecutarán los L1,492 millones solicitados para las elecciones primarias.

“Las elecciones primarias del período anterior fue solicitado por el Consejo Electoral, L900 millones, se aprobó esos 900 millones, pero solo se ejecutaron L700 millones en las elecciones primarias, es decir que quedaron, L300 millones y ahora están pidiendo casi L1,500 millones. Esa solicitud acaba de llegar”, señaló.

Agregó que “vamos a convocar para las 12 del medio día a los consejeros del Consejo Nacional Electoral para que se reúnan con nosotros que nos expliquen un poco de porque ahora están pidiendo casi L 1,500 millones, esto al darse por recibido se tiene que turnar a la comisión de presupuesto para que siga el proceso de ley, pedir opinión hacer todo lo que corresponde no lo hemos visto todavía está aquí”.

En su disertación Luis Redondo anunció que pedirá a término personal “voy a solicitar al Consejo Electoral como va a ser el proceso, para que hagamos el proceso de validación dactilar en todas las mesas y en cada uno de los centros votación que se valide cada una de las huellas de los que vayan a votar”, debido a las múltiples denuncias reportadas el proceso electoral pasado.

Frente al anuncio, la oposición denunció que lo que busca el oficialismo es prolongar la aprobación del presupuesto para hacer tiempo y darle más largas al proceso, ya que no existen condiciones que aseguren la próxima semana llegue al pleno el dictamen.

“Estamos a un mes de la convocatoria a las elecciones primarias y Libre no quiere que todavía se agende el tema. La reunión con los consejeros solo es él (Luis Redondo) porque no van a estar representantes de las bancadas y eso nos va a llevar a que hasta la próxima semana se va a conocer si se aprueba o no se aprueba”, cuestionó Tomás Zambrano, jefe de bancada del Partido Nacional.

El titular del Congreso Nacional adelantó este miércoles que durante la sesión de mañana solamente serán presentados proyectos de decreto y el jueves se convocará a trabajo de comisiones.