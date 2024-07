Congreso Nacional sigue sin convocar a sesiones por falta de votos

“No nos pueden seguir pagando y no trabajar, el Congreso tiene cosas que aprobar, es necesario urgente que podamos cuanto antes volver a trabajar. Ellos no convocan porque ya vieron los números diez, nos fuimos de Libre y nos sumamos al Partido Liberal, así que Libre no es la primera fuerzas política en el Congreso”, aseguró el diputado y precandidato liberal, Jorge Cálix.

Agregó que “por eso no nos están llamando a sesionar, por eso no nos han convocado el Congreso no puede estar sin trabajar, los diputados no pueden estar sin trabajar”. En torno a la Ley de Justicia Tributaria Cálix señaló que dentro de la normativa no ha visto ningún artículo que obligue “a pagar impuestos a los terratenientes olanchanos”.

De su lado, el jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano calificó como un “capricho” de Libre mantener paralizado el Poder Legislativo ante la falta de diputados, asimismo, llamo a la oposición a establecer una agenda a favor del país, ya que unidas las bancadas suman más de 70 votos.

“Honduras no tiene culpa que Libre, haya perdido diputados afines al gobierno, por lo que no tiene los votos necesarios para poder implementar la agenda a su antojo”, cuestionó.

Desde el pasado 1 de julio los diputados debieron retornar a la cámara legislativa para sesionar, sin embargo, en la última semana junio diez diputados de Libre anunciaron su salida de las filas de Libre lo que complicó la sumatoria de votos del oficialismo, que ahora cuenta solo con 40 diputados.

Con la desbandada de diputados de la bancada oficialista, Libre deberá conseguir acuerdos con al menos 25 diputados de otras bancadas para aprobar leyes que necesitan mayoría simple (65 o más votos). Mientras que en temas de reformas a la Constitución que necesitan mayoría califica 86 votos o más, Libre deberá lograr acuerdos con 45 diputados de otras fuerzas políticas.