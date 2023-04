En el Congreso “hay lesbianas, homosexuales y bisexuales”, dice diputado

“Manuel es famoso en el Congreso porque él dice, a mi no me consta, él dice que tiene una lista de género en el Congreso y que en el Congreso no hay dos géneros, hay más. Él puede dar testimonio de cuáles son los géneros que hay en el Congreso, nunca me la ha querido dar”, inició diciendo Zelaya ante sus correligionarios.

El congresista confirmó diciendo que “Hay tres géneros, los homosexuales, los bisexuales y las lesbianas. Ahí le di la lista original a usted, lo que pasa es que no quiere decirla, la tiene escondida”.

De acuerdo con Zelaya Rosales, esa lista es algo que “no se puede certificar porque dice que son parejas y ahí yo no me puedo meter”.