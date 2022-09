Congreso Nacional ha gastado más de L1.4 millones en viáticos y pasajes aéreos

El Congreso erogó en marzo un monto de 42 mil lempiras y en mayo más de 239,470 lempiras.En junio los parlamentarios recibieron L414,373.94 en concepto de compra de boletos aéreos y gasto de viáticos.

Según datos del Portal de Transparencia, en febrero y abril no fue registrado ningún gasto por concepto de viáticos al exterior.Sin embargo, la plataforma del CN (a la fecha) no ha sido actualizada, por lo que no se cuenta con los montos de gastos erogados por Luis Redondo y su comitiva en los viajes del 11 y 12 de agosto a El Salvador y Costa Rica.

El presupuesto aprobado para el Poder Legislativo asciende a 1,248 millones de lempiras, de los cuales hasta la fecha ha sido ejecutado el 75% del total del gasto, según datos recabados en la plataforma de Inteligencia de Negocios BiSefin.

Alrededor de 78 millones de lempiras han sido destinados por el Congreso Nacional solamente para gastos de viáticos, compra de pasajes y gastos de movilización de los diputados del Poder Legislativo.

Al asumir funciones en enero pasado, tras los zafarranchos entre diputados de Libre y PSH, la directiva del CN anunció un congreso con austeridad y racionalización del gasto de los fondos públicos.