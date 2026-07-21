En estas zonas habrá lluvias este martes 21 de julio en Honduras

Una vaguada en superficie continuará afectando las condiciones del tiempo en Honduras este martes 21 de julio de 2026, generando lluvias y chubascos de intensidad débil a moderada en distintas regiones del país, de acuerdo con el pronóstico de Copeco.
Las precipitaciones estarán acompañadas de actividad eléctrica aislada y se presentarán de forma dispersa, con los mayores acumulados previstos para las regiones occidente y norte.
El pronóstico de Copeco indica que en los sectores montañosos de las regiones centro y oriente se esperan lluvias débiles y muy aisladas durante la jornada.
Las condiciones atmosféricas responden a la influencia de una vaguada en superficie sobre el territorio nacional, fenómeno que favorece la formación de nubosidad y precipitaciones.
Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a las condiciones meteorológicas, especialmente en las zonas donde se prevén mayores acumulados de lluvia.
Temperaturas máximas
Las temperaturas máximas por departamento serán de 28 grados celsius en Lempira, 27 en Ocotepeque, 31 en Olancho, 30 en Santa Bárbara, 38 en Valle, 28 en Yoro y 29 grados en El Paraíso.
Asimismo, se registrarán 27 grados en Francisco Morazán, 29 en Gracias a Dios, 22 en Intibucá, 30 en Islas de la Bahía, La Paz, Colón y Atlántida, 39 en Choluteca, 31 en Comayagua, 28 en Copán y 31 grados en Cortés.