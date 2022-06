“La Cicih y el TPS peligran por ausencia de Castro en Cumbre de las Américas”

EE UU ha decidido no invitar ni a Venezuela ni a Nicaragua en la Cumbre de las Américas que se celebrará desde hoy en Los Ángeles porque no las considera democracias.

Para Pérez, la no presencia de Castro en la Cumbre de las Américas, que inicia hoy, no tiene excusa.

El excanciller de Honduras Carlos López opinó que no es prudente que la mandataria, que asumió funciones el 27 de enero pasado, no asista a la Cumbre.

“Es una suerte que haya invitado a Honduras, y no estoy seguro que sea lo más prudente hacer un desaire, pero en fin, eso es una cuestión de alta política que se define en la Casa de Gobierno”, dijo a HRN.

López también coincidió con Pérez que la no invitación de ciertos líderes políticos de algunos países no asistan a la Cumbre, sea una excusa de la presidenta Castro.

“No es una excusa válida”, comentó.Por su parte, Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre, organizada por hondureños que residen en el sur de la Florida (de Estados Unidos), valoró que la ausencia de Castro los dejaría expuestos.

Destacó que actualmente se mantienen los procesos, por parte de la Fundación, para que se otorguen los beneficios migratorios, que abarcarían a más de 40,000 connacionales.

La izquierdista Castro desde el pasado 11 de mayo dejó en claro que no asistiría a la Cumbre si no eran invitados todas la naciones de América. “Si no estamos todas las naciones, no es Cumbre de las Américas”, posteó en Twitter.

Castro designó al canciller Eduardo Enrique Reina para que represente a Honduras en la Cumbre de las Américas que se celebrará del 6 al 10 de junio en Los Ángeles.