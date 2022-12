Cardenal Óscar Andrés Rodríguez celebra sus 80 años de edad

“Al cumplir los 80, sabemos que la ley de la madre iglesia, yo tengo que irme en paz, y me voy en paz, y me voy feliz. Gracias a ustedes y adelante”, expresó este jueves el Cardenal hondureño Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, quien celebra 80 años de vida.

En una misa ofrecida esta mañana, el líder de la Iglesia Católica expresó que “este amigo de ustedes cuando nació era un sietillo (siete meses) y cabía en una mano, pesaba tres libras me dijo mi mamá y el médico le dijo: ‘este niño no va a vivir’, y ella dijo: ‘Sí va a vivir’ y me fue a ofrecer al templo a la Virgen María, y aquí me tienen con 80 primaveras, pero que son de Dios”.

Rodríguez Maradiaga señaló que “en la primera el Señor nos dice: ‘bienaventurados por pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos, pero cuál es la canción del mundo, bienaventurado el que tiene dinero, aunque se lo haya robado, es así porque la vida cristiana es como nadar contra la corriente”.

Citó que la palabra de Jesús es exigente y ante ella hay que tomar partido.

En otro apartado, sermoneó que “con esa guerra en Ucrania un pueblo independiente y soberano, que tiene derecho a su territorio. La ley internacional lo definió cuando se deshizo la antigua Unión Soviética, ¿Dónde está ahora el derecho internacional, por qué hay gobernantes que se sienten con el derecho de invadir otros pueblos y esclavizarlos?, nos damos cuenta que cómo falta el amor de Jesús”.

