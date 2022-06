Canciller de Honduras: “Debemos trabajar todos, pero debemos estar todos”

El canciller de Honduras, Eduardo Enrique Reina, dijo este miércoles en el marco de la IX Cumbre de las Américas que se celebra en Los Ángeles, que “debemos trabajar todos, pero debemos estar todos”, en alusión tácita a que EE.UU. vetó la participación de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

“Debemos trabajar todos, pero debemos estar todos, y eso creo que es importante y lo ha hecho de forma muy clara nuestra presidenta (Xiomara Castro)”, subrayó Reina.

En su exposición, el diplomático también señaló que su país considera que “las medidas unilaterales tomadas en algunos Estados de la región, que ya han sido mencionadas en otros foros como la Asamblea General de las Naciones Unidas, como el bloqueo a ciertos Estados, no son medidas que contribuyen precisamente a construir mejores espacios de desarrollo y de relación entre los pueblos”.

La presidenta hondureña, quien asumió el poder en su país el 27 de enero, decidió no asistir a la IX Cumbre de las Américas, aduciendo que si no eran invitados todos los países del continente, no comparecería a la cita.

Reina expresó que vale la pena reflexionar sobre la propuesta presentada por México, de impulsar los trabajos conjuntos de todos los países americanos, “en un esquema de diálogo, de respeto mutuo, de no intervención, de respeto a la autodeterminación de los pueblos y la no injerencia”.

“Consideramos que esos son factores muy importantes y no se contradicen con algunos puntos que también han sido expresados en esta mesa por las distinguidas delegaciones, como el tema de la realidad que existe en la Organización de Estados Americanos”. añadió.

HONDURAS APOYARÁ LA DECLARACIÓN DE LA CUMBRE

El alto funcionario hondureño resaltó la importancia y la prioridad que tienen para el Gobierno que preside Xiomara Castro temas como los desastres naturales, el acceso a los Fondos Verdes, la vulnerabilidad de las naciones frente a los daños, que de forma global impactan, y factores tanto externos, como internos, que incrementan la migración.

Reina dijo que Honduras apoyará la declaración que surja como parte de la Cumbre.

También se refirió a temas que distancian a los países del continente, de una manera u otra, en los diferentes niveles de desarrollo como la brecha digital para el crecimiento en la inversión.

Agregó que esos temas “son de mucha importancia y creemos que debemos seguir trabajando de manera conjunta”, y agradeció “enormemente la hospitalidad brindada por el Gobierno de los Estados Unidos para el buen desarrollo de esta Novena Cumbre de las Américas”.

El canciller del país centroamericano indicó que son muchas las temáticas de la Cumbre, como la salud, la resiliencia, la energía limpia y el tema de la gobernabilidad democrática.

En lo que respecta a la gobernabilidad democrática, dijo que se debe trabajar mucho y que la presidenta hondureña ha invertido gran parte de su labor en retornar a mecanismos de políticas más transparentes de lucha contra la corrupción, que permitan atacar las grandes causas que generan la migración y que también provocan grandes problemas en la mayor parte de los países del hemisferio.

Reina también se refirió a intervenciones como las que ocurrieron en Bolivia, que “no ayudaron precisamente a la democracia”, y recordó que su país viene de enfrentar un golpe de Estado en junio de 2009 y las secuelas existentes de “los últimos doce años de un régimen” que los llevó “prácticamente a una dictadura y a un narcoestado”.

Los efectos de esos doce años en el poder del ahora opositor Partido Nacional, los últimos ocho al frente de Juan Orlando Hernández, quien el 21 de abril fue extraditado a EE.UU., que lo acusa por delitos asociados al narcotráfico, “hoy los vive efectivamente nuestro pueblo en su propia carne y en sus propias necesidades”, enfatizó. EFE