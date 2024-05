Bartolo Fuentes y Lissi Cano conocerán fallo el 16 de mayo

Después de evacuadas las pruebas aportadas por la parlamentaria Lissi Matute y de conocer las conclusiones del caso, el juez programó la fecha para dar la lectura del fallo respectivo.

Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial, detalló que la representación legal de la diputada Lissi Matute solicitó que se dictara un fallo condenatorio contra Bartolo Fuentes; por su parte la defensa pública de Fuentes pidió se le dicte una sentencia absolutoria.

La demanda nace de expresiones vertidas por Fuentes contra Matute, en un programa de televisión matutino con cobertura nacional, en las que el congresista dijo textualmente: “Lissi sabe que robó en Sedis (Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social)”.

Al finalizar la audiencia, Bartolo Fuentes, expresó: “El Poder Judicial ha cumplido con su obligación de recibir la querella y someterla al proceso que corresponde”.

En su defensa Bartolo refutó que esta “querella no es realmente un asunto jurídico, es un asunto político; es una manera de querer callar las voces que cuestionan las actuaciones de los que estuvieron durante mucho tiempo administrando el Estado”.

El diputado por Libertad y Refundación (Libre) aseguró que “si toca ir a la cárcel por lo que uno expresa, pues tocará”.

Por su parte, Lissi Matute, reiteró que Bartolo Fuentes la ha calumniado y que él la señaló que haber cometido un acto ilícito.

“En este (Poder Judicial), que es un medio en el cuál puede acreditar cuáles fueron esos actos y esas pruebas que él, con tanta seguridad, dijo en un foro televisivo, que tenía, y hoy no pudo acreditar una sola de ellas”, aludió la congresista.

Exteriorizó que no es ninguna venganza, ni humillación, sino, un acto de justicia. “Esperaría yo la objetividad y que nuestro juez natural se apegue a la ley y que se le condene por que finalmente no pudo acreditar ningún tipo de prueba del acto del que me señaló”.