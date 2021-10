Asfura tendrá un Gobierno descentralizado sin impuestos

El presidenciable nacionalista Nasry Asfura declaró ayer que la descentralización representa uno de los ejes principales de su plan de gobierno y prometió cero impuestos de convertirse en el presidente de Honduras.

“El país no aguanta con más impuestos, hay que sentarse con los organismos internacionales para buscar formas, pero tal como lo hice en la alcaldía, que no subimos los impuestos, así pretendo hacer en la Presidencia”, afirmó.

Al presentar su plan de gobierno ante el Foro Nacional de Convergencia (Fonac), el político nacionalista aseguró que las alcaldías serán atendidas logística y financieramente para que puedan impulsar sus inversiones.

“Cada alcalde recibirá el apoyo y presupuesto para llevar a cada municipio y sus aldeas el desarrollo, la salud, la educación e infraestructura con transparencia y eficiencia”. A su criterio, solo mediante la descentralización municipal “el país puede desarrollarse simultáneamente”.

En tal sentido, “yo seré un facilitador, un administrador, un servidor y ejecutor para que los presupuestos asignados a cada alcalde se manejen de manera eficiente”. La descentralización, especificó, consiste en “mejorar la calidad de vida de los hondureños”. Es llevar desarrollo a los 298 municipios y que cada alcalde responda con los otros cinco principales ejes del plan de gobierno. Se comprometió a crear condiciones de inversión para lograr empleo.

“Pandora Papers”. Asfura señaló que “no la debo, no la temo, no tengo nada de qué apenarme”, ante los señalamientos en el caso de los “Pandora Papers”. Refirió que lo que se menciona en el “Pandora Papers” es algo que ocurrió en 2007, una compra que se hizo de un terreno en Honduras. “Se pagaron los impuestos acá en el país y se buscaron en Panamá mejores fuentes de financiamiento, intereses más bajos, a más largo plazo, pero no se pudo dar . Yo salí de la empresa esa, además, hace 14 años, en 2007, no era funcionario público que manejaba fondos”.

Papi siguió diciendo: “No quiero que le demos un tinte que no es, revisemos, seamos conscientes, no hay ninguna forma de la que yo pueda apenarme o que yo haya invertido mal algún fondo del Estado, si en primer lugar no manejaba fondos del Estado en 2007 y yo como empresa privada, tengo el derecho de ganarme la vida, de trabajar como lo he hecho durante 45 años”.