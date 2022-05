Anuncian inicio de jornada nacional de vacunación y desparasitación

La meta del Gobierno es administrar 1,224,281 de vacunas contra la influenza estacional en favor de grupos en riesgo, entre ellos trabajadores de salud públicos y no públicos (con énfasis en los que atienden en asilos o centros de cuidado): con meta 34,954, embarazadas independiente de la edad gestacional, meta 150,102, población de niños de 6 a 23 meses de edad: meta 298,374, población mayor de 60 años: meta 568,466. También, trabajadores de granjas avícolas y personal técnico de Senasa (Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria): meta 13,155.

Por otro lado, enfermos crónicos de 2 a 59 años que padecen de enfermedades crónicas: respiratorias (asma, bronquitis, enfisema, etc.), cardíacas, neurológicas (parálisis cerebral, distrofias musculares, etc.), metabólicas (diabéticos etc.), inmunosupresión (VIH, Sida, quimioterapia, pacientes con trasplantes, etc.) renales, hepáticas, enfermedades hematológicas, obesos y pacientes tratados prolongadamente con ácido acetil salicílico: meta 159,230.

El ministro de Salud, José Manuel Matheu, envió un mensaje a los padres de familia que acudan a los establecimientos de salud y lleven a los niños menores de 5 años, pues recordó que “las vacunas son gratis y seguras”.