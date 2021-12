Analizan medidas de bioseguridad para el traspaso presidencial

La doctora Julissa Villanueva, quien es parte de la Comisión, aseguró hace unos días que “el tema de la salud es prioritario y reconocer los antecedentes en los que vivimos. El personal de salud ya no está siendo contratado, los triajes se cierran, las vacunas no están a la orden del día, no hay adecuados diagnósticos, la seriedad y la crisis nos obliga a ser responsables y en esta toma de posesión los que vengan al estadio Nacional deberán de ser los más fuertes, los que tengan las mejores condiciones”.

La galena apuntó que pedirán a la población implementar las medidas de bioseguridad pertinentes, al tiempo que aclaró que los adultos mayores, niños y otras personas vulnerables podrán mirar el evento desde su casa para evitar exponerse ante la pandemia.