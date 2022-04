Alicia Bárcena destaca el surgimiento del liderazgo de Xiomara Castro en la región

R: Esa fue una época dorada porque comenzamos a hablar de igualdad en Latinoamérica. Se puso en el centro la importancia de crecer para igualar e igualar para crecer. Brasil lo hizo con Lula. Las políticas sociales se convirtieron en políticas de Estado, y los siguientes gobiernos no pudieron desmantelar esos avances.

Les ha tocado una época de pandemia que ha frenado su actuar. Esto lo hemos visto en Argentina, con Alberto Fernández, donde la crisis ha debilitado la parte social. Se enfrentan a una gran globalización financiera, al desafío del cambio climático, el aumento de precios o la falta de insumos. Es la tormenta perfecta.

CAMINAR HACIA LA IGUALDAD

P: Algunos de estos nuevos líderes, como Boric en Chile, vienen con la idea de instaurar un “estado de bienestar”. ¿Está preparada la región para esto?

R: Totalmente. Las lecciones de la pandemia fueron muy duras y esto tuvo mucho que ver con la falta de bienestar, falta de acceso a la salud. La sociedad es consciente de que nos tenemos que mover hacia una sociedad del cuidado y Boric lo está planteando.

Ojalá la sociedad latinoamericana entienda que estamos ante un cambio de época y que el modelo anterior no nos llevó a ningún lado. Necesitamos un cambio profundo en el modelo de desarrollo que no sea tan extractivista. Estamos ante un mundo que no acaba de morir y un mundo que no acaba de nacer, y en eso la juventud tiene más una mirada del bienestar y de la igualdad, y muchas más aspiraciones feministas, sociales.

P: El feminismo ha emergido con fuerza en la última década. ¿Cuáles son los avances y los temas pendientes en esta materia?

R: En mis 14 años en Cepal hemos hecho de la autonomía de las mujeres una casa central de trabajo. Que las mujeres tengan ingresos propios, que tengan igualdad salarial es fundamental, y ha habido avances. Sin embargo, todavía hay muy pocas mujeres en puestos de decisión, en esto no hemos logrado avanzar, excepto en el ámbito legislativo. Jefas de Estado tenemos poquísimas, a Mia Mottley y a Xiomara Castro...