"Honduras pierde un gran hijo de Dios": pastor sobre muerte de Mario Barahona

Tegucigalpa, Honduras

El pastor de la Iglesia Mi Viña, Mario Tomás Barahona, fallecido este sábado por coronavirus, deja un gran legado como orientador y guía espiritual de muchas personas.



Así lo expresaron líderes religiosos y pastores de varias denominaciones evangélicas, tras conocer el deceso de Mario Tomás Barahona quien hoy perdió la batalla contra el Covid-19 en el Hospital del Tórax.



El religioso luchó durante varios días por su vida tras ser contagiado por el coronavirus, primeramente, en su hogar y luego fue trasladado a un centro asistencial.





El pastor Bolívar Sánchez dijo que “Mario Tomás deja un gran legado como orientador y guía espiritual de muchas personas que hoy lloran su partida”.



“Pero los tiempos que hoy estamos viviendo son difíciles y tenemos que hacer caso a lo que dice la palabra del Señor en el sentido de sujetarnos a nuestras autoridades”, afirmó.

“De igual manera, hay que seguir las guías que nos dan semana a semana en este caso el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager”, sugirió.





“Tenemos que ser sabios y entendidos en los tiempos que estamos viviendo. El pastor Barahona de alguna manera tenía una posición antagónica hacia la pandemia”, agregó.



“Pero hay algunas cosas que uno tiene que filtrar con la ayuda del Espíritu Santo. Lo sentimos mucho fue un gran amigo, compartimos muchas ideas y pensamientos a nivel de la iglesia”, comentó.



“Creo que Honduras pierde un gran hijo de Dios y ahora hay fiesta en el cielo al recibir el alma del pastor Mario Tomás Barahona”, finalizó.

También expresidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH), Alberto Solórzano, lamentó el infausto suceso.



“Hace un momento me enviaron una nota en la que se me dio a conocer la muerte de nuestro hermano. Obviamente, deseábamos confirmar la información por una fuente oficial y en efecto ya lo hemos hecho”, afirmó.



“En realidad, una noticia de estas no deja de impactar, él se encontraba en una situación delicada desde hace unos días y lamentablemente tuvo este desenlace”, aseguró Solórzano.

