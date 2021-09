No vacunarse por razones religiosas es un error, advierte pastor

Tegucigalpa, Honduras

El pastor de la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH), Rafael Antúnez, afirmó que no vacunarse contra el coronvirus por razones religiosas es un error que puede ser mortal.



Algunos líderes de iglesias han recomendado a sus feligreses no vacunarse contra el coronavirus lo que en algunos casos ha resultado fatal.

Cifra Salud ha aplicado un poco más de 4.07 millones de vacunas, de esas 2.7 millones son primera dosis y 1.3 millones son de segunda dosis

En ese sentido, el líder religioso dijo que “esta es una oportunidad para expresar nuestro pesar luego que nuestro colega el pastor Mario Tomás Barahona y su familia se encuentran contagiados con el covid-19”.

Esta misma mañana ya se ha informado del fallecimiento del pastor Barahona, quien lideraba la iglesia Mi Viña.



“Suena contradictorio, pues primero que no había vacunas criticaban por ello y ahora que hay la gente no se quiere inmunizar”, comentó.



“En medio de nuestra situación que estamos viviendo, nosotros estamos haciendo un llamado enérgico, permanente y urgente desde nuestras iglesias y por todos los medios para que la gente acuda a vacunarse”, afirmó.



“Primero tenemos que pensar en nosotros mismos y después en nuestro prójimo, en el bien común y en la familia, ya que lo mejor es estar vacunado que no estarlo”, afirmó.



“De manera que nuestro llamado es a nuestros líderes y pastores quienes a veces se resisten por razones religiosas lo que es un error ya que la Biblia nos manda a obedecer las leyes terrenales”, afirmó.



“Por respeto a la autoridad del gobierno y pastoral hay que acudir a los centros de vacunación porque tengo entendido que hay disponibilidad de dosis para que todo mundo pueda inocularse”, subrayó.