120 millones de dólares invertirá consorcio hondureño en la terminal marítima de Omoa

Tegucigalpa, Honduras.

El alcalde de Omoa, Cortés, Ricardo Alvarado, le dio la bienvenida a la nueva terminal marítima que se construirá en esa ciudad; sin embargo, expresó que no están de acuerdo con la exoneración del proyecto.



El Congreso Nacional (CN) aprobó un decreto para la construcción de una moderna Terminal Marítima Portuaria de Cruceros, Buques, Mercantes, y Cabotaje en el puerto de Omoa con una inversión hondureña de 120 millones de dólares (L 2,800 millones).



Se estima que, en una primera fase, los inversionistas generarán más de 2,000 empleos entre directos e indirectos.

Además lea: Congreso aprueba contrato concesionario para muelle de cruceros en Omoa



La inversión, que es del sector privado, supera los 120 millones de dólares.



El proyecto se viene gestando desde el año 2013 y esperan que atraiga el turismo de cruceros a Omoa.

Inversión

Alvarado dijo que “este proyecto viene a abrirle la puerta a la inversión al municipio de Omoa”.



“Es un proyecto anhelado por todos nosotros que siempre hemos querido tener un puerto aquí en Omoa y no digamos de turismo y de cabotaje”, comentó.



“Creo que este es el mejor proyecto habido en los siglos de existencia que tiene el municipio, pero hay algo que tenemos que aclarar: estamos de acuerdo en los 120 millones de dólares de inversión porque este pueblo trabajo es lo que más necesita”, señaló.



“Pero hay un artículo dentro de lo que el Congreso Nacional ha aprobado en el que no estamos de acuerdo que los exonere de todo pago de impuestos, tasas y servicios”, dijo.



De acuerdo con las autoridades, lo que se otorga son los beneficios fiscales que recibe el consorcio como estímulo a la inversión y que están establecidos en la Ley para la Promoción y Protección de Inversiones, decreto 51-2011 especialmente sin ser excluyente, en relación a lo establecido en los artículos 32,33,34,35,40, 41 y 42 de la misma.

Alcalde pide que no sea un proyecto exonerado

El alcalde de Omoa dijo que “creo que esto no está acorde a la realidad, ya que esta inversión en qué favorecería al municipio de Omoa, sólo en el empleo”.



“Por eso, le pedimos a los padres de la patria, a los amigos diputados, que revisen bien este contrato”, afirmó.



“Queremos un ejemplo como de Puerto Cortés, que al final lograron hasta el 4% en ingresos. Todo municipio necesita desarrollo, pero desarrollo que venga equitativamente”, sugirió.



“En este muelle de cabotaje estamos de acuerdo mil por mil siempre y cuando le traiga beneficios al municipio. En este momento no sabría cuánto ganaría la municipalidad en caso de cobrar impuestos, porque lo haríamos conforme al plan de arbitrios y la Ley de Municipalidades”, indicó.



“Creo que sería una remuneración bastante fuerte porque es una alta inversión, pero repito estamos de acuerdo, bienvenido el proyecto al puerto de Omoa”, reiteró.



“El único punto es que, si ellos van a realizar una inversión pero que es privada, tienen el deber de pagar tributos a la municipalidad, pero si viene exonerado quiere decir que sólo vamos a estar de mirandas, sólo como observadores nada más”, lamentó.



“En realidad, no hemos tenido ninguna reunión con ellos, los estamos esperando para poder llegar a un acuerdo y había que elaborar en base a ley un convenio de mutuo acuerdo”, sugirió.

Contrato

El contrato de concesión es a 25 años a partir de la concesión y el proyecto fue acompañado por el Consejo Nacional de Inversiones (CNI).



El CNI trabaja con la colaboración del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep); el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); la Agencia de Desarrollo de Estados Unidos (USAID) y la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (Canaturh).



Para el diputado liberal, Mauricio Villeda, “la creación de una moderna terminal marítima en Omoa será competencia directa de Puerto de Cortés”.



Puerto Cortés es el puerto más grande de Centroamérica y es administrado por otro grupo privado denominado Operadora Portuaria Centroamericana (OPC).