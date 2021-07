Centenares de hondureños acuden a la aplicación de la segunda dosis anticovid

San Pedro Sula, Honduras.

Largas filas se formaron desde madrugada en los centros de vacunación en la Capital Industrial en el marco de la aplicación de la segunda dosis de las vacunas AstraZeneca y Pfizer.

Los centros de vacunación: Universidad Católica (Autoservicio/peatonal), Universidad Tecnológica de Honduras (Autoservicio) y Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (Autoservicio/peatonal) lucieron abarrotados de personas que buscaban ser vacunadas para completar su esquema según carné de vacunación.

En la Unah-vs antes de las 6: 00 am se había formado una fila de vehículos y peatones, y luego de darles acceso al campus, se comenzó a vacunar a peatones en la biblioteca del campus a eso de las 9:00 am. De forma simultánea se vacunaba a otro grupo en el autoservicio establecido dentro del predio sin contratiempos y los voluntarios entregaron bolsas de agua a los asistentes, en su mayoría personas de la tercera edad.

Roberto Cosenza, viceministro de Salud, informó que hoy martes y mañana miércoles se procederá a vacunar a las personas entre 39 y 35 años con comorbilidad y el jueves y viernes se continuará con las personas entre los 34 y 30 años con comorbilidad.

Entre hoy y el viernes la aplicación de la segunda dosis de AstraZeneca y Pfizer continuará por fecha de carné. También serán vacunados en este lapso los ciudadanos mayores de 40 años con o sin enfermedades base en los centros antes mencionados.

En el Gimnasio Olímpico se está vacunando solamente en la modalidad de peatonal para primera dosis. “En todo Cortés, en esta semana, se estará aplicando la vacuna de Moderna primera dosis para todas las personas mayores de 40 años; tengan o no diabetes o hipertensión”, dijo.

Labor. La vacunación avanza en San Pedro Sula con más de 100,000 dosis aplicadas.

El doctor pidió paciencia a la población para que no se dieran atropellos, ya que la mayoría de los que acuden en búsqueda de la segunda dosis son personas de la tercera edad.

“Se le dará prioridad a personas con discapacidad o problemas de movilidad. Queremos vacunar el mayor número de personas en el menor tiempo posible”, comentó Cosenza.

En el marco de la quinta jornada de vacunación contra la covid-19, un grupo de periodistas de San Pedro Sula se aplicaron ayer la segunda dosis de AstraZeneca, completando su esquema de vacunación.

“Hemos priorizado este grupo en San Pedro Sula, porque a lo largo de la pandemia han salvado muchas vidas con sus informes”, destacó el viceministro Cosenza.

Cobertura

Hoy en Choloma se vacunará en el centro de salud de La Jutosa, Centro Ciudad Mujer y Mall Las Américas.

Se vacunará a adultos mayores de 40 años con o sin comorbilidad, personas con discapacidad mayores de 18 años y segunda dosis de AstraZeneca y Pfizer según fecha de carné de vacunación.

En La Lima, hoy de 8:00 am a 1:00 pm, se vacunará en el Gimnasio Municipal a adultos mayores de 40 años, personal de aduana no asegurado, personal de farmacias no asegurado, y segunda dosis de AstraZeneca según cita de carné de vacunación.

En Omoa, hoy de 8:00 am a 2:00 pm, se vacunará en el Centro de Convenciones y en el Policlínico de Cuyamel a adultos mayores de 40 años, a discapacitados mayores de 18, personal de turismo según listado, líderes religiosos y personal de transporte según listado.

Hoy en Pimienta, de 8:00 am a 2:00 pm, se vacunará en el triaje local y centro de salud Santiago.

Se inoculará a personal docente no asegurado, adultos mayores de 40 años, personal de supermercado no asegurado, personal de farmacia no asegurado, personal de mercados y mercaditos no asegurados, personal de transporte y discapacitados mayores de 18 años.

Hoy en Puerto Cortés, en la UTH se vacunará con segunda dosis de AstraZeneca según fecha de carné de vacunación; mientras que en la Base Naval se inoculará a adultos de entre 50 y 48 años, discapacitados mayores de 18, personal de veterinarias, empresas de cable y maestros de la escuela Marco Aurelio Soto.

En Potrerillos, hoy de 8:00 am a 2:00 pm, se aplicará la vacuna en el centro de salud y quiosco del parque central. Se vacunará a adultos mayores de 40, personal de ferretería y gasolinera y segunda dosis de AstraZeneca por fecha de carné.

Hoy en Villanueva, de 8:00 am a 2:00 pm, se vacunará en el centro de salud de El Calán, centro de salud de Dos Caminos, centro de salud José Inés Rápalo y segundas dosis de AstraZeneca.

En Santa Cruz de Cortés se vacunará hoy en el Instituto Popol Vuh a segundas dosis de AstraZeneca y mayores de 40 años con o sin enfermedades.