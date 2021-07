Gobierno convoca a una reunión a transportistas para evitar paro nacional

Tegucigalpa, Honduras.

A pocas horas de concretarse lo que sería un paro en las diferentes carreteras del país como medida de presión por acuerdos inconclusos, los transportistas informaron que han sido convocados por el Gobierno para llevar a cabo una reunión mañana lunes y así llegar a consensos.



Los funcionarios y transportistas se reunirán a las 11:00 am en Tegucigalpa. Mediante un comunicado señalaron que "como muestra de buena fe y apertura hemos aceptado asistir a esta reunión confiando en que en el Gobierno hará oficial la solución a nuestras peticiones".



La dirigencia nacional de transporte interurbano, urbano, carga y taxi, pidió a las bases mantenerse alertas al desarrollo de la reunión y advirtió que de no ser positivo el resultado, estarán llamando a la ejecución inmediata de las acciones planificadas en todo el país.

Los reclamos siguen siendo los mismos desde el mes de septiembre de 2020. Algunos de ellos están relacionados con la solicitud de un alivio de deudas para que los transportistas cumplan con las concesionarias y los bancos, un recurso de reactivación de emergencia, devolución de tasa vehicular y emisión de certificados vencidos.



Más temprano, el presidente de la Asociación de Taxis de Honduras (Ataxish), Víctor Aguilar, había dicho que los miembros de la organización no se sumarían al paro de labores anunciado para mañana lunes.



Aguilar afirmó que siempre ha estado defendiendo en las calles los derechos de sus compañeros a nivel nacional, pero "ahora al sector taxi el Gobierno les ha estado cumpliendo".



Asimismo, sostuvo que "hay algunos que andan buscando alimentar sus cuentas, se lo digo con potestad y se olvidan de aquel que no tiene qué comer en toda la pandemia, lo corrieron de su casa, debe agua, luz y no tiene para la provisión del mercado”.

Lamentó que “tuvimos un año de no trabajar, díganme qué transportista se unió a las huelgas a defender sus derechos”, tras señalar que “hasta en septiembre se unió el Consejo Nacional del Transporte (CNT)”.



Aseguró que "cuando Ataxish defiende a un compañero lo defiende a nivel nacional, sea o no sea Ataxish. A veces ellos cuando están con un ministro después empiezan a pedir favorcitos personales y eso es lo que viene a entorpecer todo”.



En tanto. la comisionada del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), Pyubani Williams, manifestó que “nosotros seguimos abiertos al diálogo y dispuestos a apoyar al sector transporte”.



Recordó que con el pago del beneficio del programa de "Apoyo solidario" se ha logrado asistir a 51,000 operarios del transporte. Este beneficio se otorga en cumplimiento al decreto ejecutivo número PCM-025-2020, reformado mediante decreto ejecutivo número PCM-050-2020 y decreto ejecutivo número PCM-018-2021.



Son L450 millones los que se aprobaron para atender a los operarios de transporte, de los cuales, según el IHTT, se ha realizado una erogación de L209 millones con la ejecución de la I y II fase del programa. “También se ha continuado con la entrega de los permisos y certificados de operación, pues es de suma importancia que el sector ande documentado”, añadió Williams.



El viceministro de Transporte, de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (Insep), German Rodríguez, aseveró que “el Gobierno siempre tiene la voluntad de atender y buscar soluciones a sus peticiones”.



El funcionario dijo que “entre los puntos más importantes para tratar en la reunión serían el alivio de la deuda, resolución de la mora y el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los transportistas, que varios se están ejecutando”.