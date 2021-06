Pedro Barquero renuncia a la CCIC y se une al Partido Salvador de Honduras

San Pedro Sula, Honduras.

Pedro Barquero, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) anunció este martes su renuncia a su cargo en este ente empresarial este martes. Además, Barquero informó que se convierte en el coordinador de campaña a nivel nacional del Partido Salvador de Honduras (PSH), que dirige Salvador Nasralla.

Barquero presidió la CCIC desde febrero de 2020, en sustitución de Jorge Faraj. Eduardo Facussé, quien fungía como vicepresidente, asumirá el cargo tras la renuncia de Barquero, informaron en conferencia de prensa desde San Pedro Sula.

"Honduras está en una grave crisis institucional, que ha propiciado el aumento de la corrupción y pobreza. Desde la CCIC, hemos insistido sobre cuáles son las políticas públicas y acciones para lograr desarrollo económico y social", empezó diciendo Barquero.

Nasralla (68) había confirmado a primera hora de este día que Barquero se convertiría en coordinador nacional y director del PSH. El empresario confirmó sobre el mediodía la versión del presidenciable, que buscará, por tercera ocasión, la primera magistratura de Honduras. Ya compitió, en 2013, con el Partido Anticorrupción (PAC) y en 2017 con la Alianza de Oposición. En ambas quedó al margen en cuarto y segundo lugar.

"Vivimos en un momento crucial de nuestra historia, donde no solo basta con estar señalando los problemas y planteando soluciones, sino que debemos buscar las vías a través de las cuales podamos ejecutarlas", ahondó. "He desarrollado mi trayectoria profesional en la empresa privada, pero hoy mi compromiso con Honduras me piden trabajar desde otra trinchera", dijo.

El PSH se unirá, aunque el Consejo Nacional Electoral aún no autoriza dicha unión, al Partido Innovación y Unidad (Pinu) en alianza multipartidaria en el escaño presidencial. La Unión Opositora Nacional por Honduras (UNOH) es encabezada por Nasralla y Doris Gutiérrez, quien accedió a conceder su candidatura presidencial al candidato del joven PSH. Sin embargo, Barquero no se encargará de la coordinación y dirección de UNOH, sino del PSH.

Barquero recordó: "Les reitero mi compromiso a la junta direcctiva de la CCIC, afiliados de la micro, pequeña, mediana y gran empresa de contribuir con mi trabajo y competitivad para que Honduras sea atractivo para la inversión sin que se pisotee la soberanía".

Salvador Nasralla, en tanto, relató al informativo Hoy Mismo que Barquero ha asesorado al PSH en las últimas semanas. "Pedro Barquero es una persona súper capacitada. Merece mi confianza y la de mucha gente. He recibido felicitaciones por la participación de Pedro Barquero", comentó.