Van más de 67,000 derechohabientes del Seguro Social vacunados en Honduras

San Pedro Sula, Cortés.

En la cuarta jornada de vacunación contra la covid-19 en San Pedro Sula, autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (Unah-vs) informaron hoy que en dicho campus se han inmunizado más de 4,000 derechohabientes, que según datos preliminares de esta entidad a nivel nacional, ya totalizan unos 67,793.

La jornada de vacunación del Instituto Hondureño de Seguridad Social (Ihss) comenzó en la capital industrial el pasado 27 de mayo en el Hospital Regional del Norte, Injupemp, Clínica Periférica de Calpules, Cámara de Comercio e Industrias de Cortés y el megacentro en la Unah-VS. Hasta el día 29 de mayo se habían inmunizado en estos sitios a 6,350 derechohabientes.

Según datos preliminares del Seguro Social, ayer martes se aplicaron 11,141 dosis a nivel nacional, desglosadas así: en la región noroccidental se inyectaron 5,219 derechohabientes, en Tegucigalpa 5,476 y en las regionales centro, sur y oriente 446, en total van 67,793.

El Seguro Social adquirió en un trabajo conjunto con el Gobierno, a través de la Secretaría de Salud, y con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), un lote de 1.4 millones de dosis de vacunas para inmunizar a 700,000 agremiados en todo el territorio nacional.

El jefe de servicios generales de la Unah-vs, Carlos Olguín, explicó que "como parte de la Universidad Nacional Autónoma hemos estado atendiendo en la modalidad vehicular y peatonal a todos los derechohabientes, en un horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde".

"En la parte peatonal tenemos un filtro para constatar que sea derechohabiente y que cumpla los requisitos, después se colocan por edades y luego continúan el flujo programado para finalmente vacunarlos", añadió Olguín.

Además, Olguín comentó que para estas labores de vacunación se cuenta con más de 100 voluntarios que se encuentran distribuidos en Injupemp, Clínica Periférica de Calpules, Cámara de Comercio e Industrias de Cortés y en Unah-vs.

El derechohabiente beneficiado con la vacuna, Mauro Ferrufino, manifestó que "he estado afiliado al Seguro Social desde 1999 y me han atendido a mis hijos muy bien y ahora que está llegando la vacuna me siento contento y ojalá quedemos muchas personas protegidas".

Harold Santos, otro beneficiado, indicó que "agradecemos a Dios por la vacuna y a los que aún no la han recibido, les digo que no tengan miedo, debemos confiar".

Los grupos priorizados son mayores de 60 años que continúan trabajando, jubilados y pensionados del Seguro Social y del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp), así como los jubilados del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Inpreunah), personas de 18 a 59 años con enfermedades base y grupos esenciales como banca, policías, cuerpos de socorro, supermercados, droguerías, farmacias y gasolineras.

La ministra de salud, Alba Consuelo Flores, ha señalado que el Gobierno cerrará mayo y junio con más de 600,000 dosis de vacunas, que harán que el proceso de inoculación para grupos vulnerables se consolide, esperando concluir más acuerdos con casas farmacéuticas para inmunizar a toda la población médicamente.

El Gobierno aseguró que a la fecha son 14 millones de dosis contra el mortal virus las que están aseguradas para el país, entre las compradas a través del Seguro Social y las donadas por el mecanismo multilateral Covax/Gavi, Israel y El Salvador.