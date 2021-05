El Congreso Nacional aprueba la nueva Ley Electoral

6 claves de la nueva Ley 1- Identificación de Huellas. La Ley Electoral establece que se debe adquirir un software de lector de huellas para las elecciones de noviembre para identificar a los que ya votaron. 2- Fiscal de junta Receptora. El artículo 47 de la nueva ley detalla que los partidos deben proponer un fiscal para cada una de las Juntas Receptoras de Votos durante las elecciones. 3- Transmisión de resultados. El artículo 280 señala que el CNE debe transmitir los resultados preliminares de las elecciones a más tardar tres horas después de cerrar la votación. 4- Publicación en la gaceta. Para que la normativa sea ley debe ser sancionada por el Poder Ejecutivo y publicarse en el diario oficial La Gaceta para que cobre vigencia antes de la convocatoria a las votaciones generales que se hará el próximo jueves. 5- El 92 % votó a favor. El 92% votó a favor, el 5% dijo que no y el 3% se abstuvo de votar, según reveló Reinaldo Sánchez al publicar una captura de pantalla de los resultados en sus redes sociales. 6- No habrá segunda vuelta. Diputados de las bancadas de oposición lamentaron que en la aprobación de la Ley no se haya discutido sobre la segunda vuelta electoral y el tema de la reelección.