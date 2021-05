Anuncian pago de nuevos beneficios para transportistas de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

Las autoridades del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), informaron que los transportistas podrán recibir los beneficios de "Reactivación del Servicio de Transporte Terrestre Público de Pasajeros" y "Compensación por Concepto de Pago de Tasa Única Vehicular Anual".

Además a través del Beneficio de Reactivación del Servicio de Transporte Terrestre Público de Pasajeros, se otorgará un beneficio excepcional para los concesionarios afectados por la suspensión del servicio a causa de la emergencia por la Covid-19.

No obstante, se aclara que este beneficio es para quienes no han recibido pagos o no se les completaron de manera oportuna los descuentos por combustible.

En el caso de la Compensación por Concepto de Pago de Tasa Única Vehicular Anual es un solo pago por unidad vehicular para los propietarios de unidades vehiculares autorizadas en un certificado de operación del transporte público de personas y carga no articulada. Este es aplicable al periodo 2020.

Ambos beneficios descritos son parte de las medidas del Gobierno para la reactivación del rubro afectado por los efectos económicos generados de la pandemia de la Covid-19.

Técnicos del IHTT detallaron que a quienes se les adeuda uno o más pagos podrán hacer su solicitud y se les realizará un solo desembolso.

Citas para recibir el beneficio



Para obtener los beneficios los concesionarios deben primero solicitar la cita de atención la cual se realiza vía correo electrónico.

Para la región central se ha habilitado la dirección electrónica citaenlineasps@transporte.gob.hn; para la región noroccidental se debe escribir a citaenlineacho@transporrte.gob.hn y para la región sur y la zona noroccidental deberán pedir la cita por medio de: citaenlineaceiba@transporte.gob.hn.

Los interesados deberán presentarse a la cita, el día y la hora indicada, por medio de la respuesta digital obtenida al escribir a los correos electrónicos disponibles, en las oficinas del IHTT, ya sea en Tegucigalpa, en el edificio anexo, ubicado en colonia Florencia Norte, o en las oficinas regionales ubicadas en San Pedro Sula, La Ceiba y Choluteca.

Al acudir a la cita presencial presentarán de manera física la solicitud, tramitarán su recepción y revisión de documentos.



Requisitos previos al beneficio



1. Escrito de solicitud indicando que se le otorgue el beneficio excepcional del proyecto de reactivación del funcionamiento del servicio de transporte terrestre público de pasajeros conforme al Decreto Ejecutivo PCM-046-2021, en la cual se describa el listado de los certificados de operación de los cuales es titular y demás información requerida en el formato oficial que podrá descargar de la página web del IHTT.

2. Para las solicitudes presentadas ante la DGT se deberá acreditar la documentación referente a la(s) concesión(es) y unidad(es), copia de la concesión, copia del escrito del trámite presentado ante DGT, boleta de revisión.

3. Constancia bancaria original donde se acredite el número de cuenta del titular de la concesión o titular en trámite.





* Dato importante

En la página web, www.transporte.gob.hn, están disponibles los formatos o formularios para optar a ambos beneficios.