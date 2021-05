EEH anuncia cortes programados para este jueves en Honduras

San Pedro Sula, Honduras.

La Empresa Energía Honduras (EEH) anunció los cortes programados para la zona norte y centro del país este jueves 6 de mayo.

Aunque este día los cortes no abarcan tantos sectores como en días anteriores sí afectara a varios municipios de alto tránsito de trabajadores.

En lugares como Choloma la energía dejará de funcionar por más de cinco horas.

A continuación la lista de sectores afectados:

Choloma, Cortés (8:15 am a 4:15 pm)



Aldea El Zapotal

Villas Pedregal

Aldea El Retiro

Delicias del Norte



Potrerillos (8:30 am a 4:00pm)



Casas Viejas

Zoologico Joya Grande

Granjas Avicolas

La Estribana

Los Mangos



Distrito Central, F.M. (8:00 am a 10:00 am)



Aldea Las Tablas

Antenas Repetidoras Canta gallo

Aldea Loma Alta Sur y Norte

Parte de Santa Lucía



Distrito Central, F.M. (8:00 am a 4:00 pm)



Parte de Santa Lucía

Sector El Coyol

La Curva

La Laguna

Restaurante Casa Blanca

Hotel Santa Lucía

Residencial Entre Pinos

La Placita de Susy

Aldea Los Planes

Zarabanda

Los Encinos

Aldea La Cañada

Residencial Altamira

Campus El Tabor

Aldea Las Tres Rosas

Parque Obrero

Monte Carmelo

El Carrizal

Barrio La Escondida

Campamento El Encuentro

Restaurante Las Tejitas

Restaurante La Florida

Hospital Adventista

Valle de Ángeles

Campo Scout

Aldea El Tablón

Aldea El Portillo

Aldea Liquidambar

Zonas Aledañas