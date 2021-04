A más de dos meses del rapto, padres de Antonio Brevé suplican su liberación

San Pedro Sula, Cortés.

Eran las 10:32 am cuando Zoila Brevé recibió un whatsapp con un texto bíblico y un canto por parte de su hijo Antonio Brevé, esa fue la última comunicación que tuvo con él, minutos después supo a través de las noticias que sujetos desconocidos lo habían raptado cerca del instituto José Trinidad Reyes (JTR) de San Pedro Sula, este hecho ocurrió el 18 de febrero del presente año.



"Para nosotros ha sido un tiempo duro, angustioso porque no sabemos de nuestro hijo a más de dos meses, la Policía tampoco nos da noticias de su paradero, pero tengo fe que él está con vida, aún en mis mayores quebrantos es cuando Dios me habla y le pido que me lo cuide donde esté", exclamó.

"Como madre les pido a quienes lo tienen que no le hagan daño, estar en nuestra posición no se lo deseo a nadie, es un dolor que no se puede explicar", expresó mientras lágrimas salían de sus ojos", pidió.

"Si me lo devuelven me postraré ante Dios con agradecimiento y siento que sí llegaré a mirar ese momento. A quienes lo tienen les pido de corazón que me lo dejen ir porque sus niñas también sufren", insistió la acongojada madre.

La familia de Antonio Brevé visitó la Redacción de Diario LA PRENSA para hacer un nuevo llamado por su pronta liberación. Foto José Cantarero



Medardo Rivera, padre de Antonio, reconoció que "me hace falta muchísimo, trabajamos juntos 11 años y ahora estoy triste, pero sigo fuerte y algo me dice que está vivo. A quienes lo tienen les pido que por favor lo dejen ir, no somos personas vengativas".

La familia de Antonio aseguró en entrevista que nunca han sido amenazados, por lo que no saben por qué se lo llevaron. También afirmaron que a la fechas los captores no se han comunicado con ellos para informares sobre la condición de Antonio, al tiempo que reconocieron sentir temor de que la Policía pueda engavetar el caso.

El único avance hasta el momento por parte de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), es el decomiso del vehículo que habrían utilizado para raptarlo.