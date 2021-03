"Le ruego a Dios que me lo regresen vivo", clama la madre del comerciante Antonio Brevé

San Pedro Sula, Honduras.

Familiares del comerciante Antonio Brevé hicieron este miércoles un plantón a inmediaciones de la colonia San Carlos, cerca del instituto José Trinidad Reyes, justo donde este fue raptado hace 37 días.



"Seguimos clamando, sabemos que hay mucha gente que oran junto a nosotros, pero aún no tenemos respuestas de las autoridades".



"No tengo fuerzas, mi corazón esta desecho, le ruego a Dios que me lo regresen con vida y que bendiga a quienes los que tienen; que su corazón sea movido a la misericordia", dijo la acongojada madre, Zoila Breve, a medios de comunicación.

Al clamor de la mamá se unió la esposa del comerciante, quien exigió a las autoridades respuestas por la desaparición de su esposo.



"Han sido semanas llenas de angustia y dolor, le pedimos al Presidente que ponga a las autoridades a trabajar ya son 37 días sin saber nada, necesitamos saber que pasó, sus hijas lo necesitan", expresó la hondureña.



La familia pidió que se respete la vida del comerciante y aseguraron que continuarán exigiendo justicia.

Sépalo

Antonio Brevé fue raptado el pasado 18 de febrero tras una persecución en el sector sureste de San Pedro Sula.



El joven fue interceptado y presuntamente secuestrado por sujetos a bordo de una camioneta, y que vestían, según testigos, uniformes de la Policía Nacional.



El ciudadano se dirigía en su vehículo cuando se vio obligado a detenerse por la presencia de los presuntos secuestradores. Posterior a esto, según atestiguaciones, lo subieron a la camioneta y huyeron con rumbo desconocido. El vehículo, tipo turismo, marca Mustang, quedó en medio de la calle.



El único avance, hasta el momento, es el decomiso del vehículo que habrían utilizado para raptarlo.