Universidades de Honduras inician ensayos para dar clases presenciales

Tegucigalpa, Honduras.

Luego de casi un año que las clases presenciales se suspendieran en el sistema educativo a causa de la pandemia del covid-19, hay universidades del país que ya están comenzando con ensayos para un retorno seguro a las actividades académicas.

En Honduras hay 21 universidades, de esas 15 son privadas y seis públicas. A varias, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) dio autorización para que comenzarán sus actividades a través de ensayos pilotos; algunas ya comenzaron, otras están listas para iniciar en los próximos días las clases presenciales.

La Universidad Tecnológica Centroamericana (Unitec) fue la primera universidad en solicitar el permiso a Sinager para iniciar el ensayo, el cual fue aprobado a finales de enero; el 8 de febrero la universidad comenzó con clases presenciales en algunos laboratorios de ingeniería y carreras de la Salud. Durante el primer trimestre, la Unitec realizó el ensayo con el 8% de las secciones con componente práctico.

Para este segundo trimestre se esperaba ampliar a un 15% las secciones; sin embargo, el aumento de los casos de covid-19 en el país lo dificulta.

El rector de la Unitec, Marlon Brevé, manifestó que hasta el momento no han tenido ningún problema. “Queríamos subir tal vez a un 15% en el segundo trimestre después de Semana Santa, pero si la vacuna no llega no va lo vamos hacer; esperábamos para julio ya tener el 50% de las secciones semipresenciales, pero al ritmo que vamos, tal vez aumente un 30%”.

Brevé explicó que los alumnos van en grupos pequeños dos veces a la semana a recibir los laboratorios, respetando las medidas de bioseguridad y el distanciamiento entre ellos.

El también presidente de la Asociación Nacional de Universidades Privadas (Anuprih) dijo que la Universidad Zamorano también está con clases semipresenciales. “Todas las universidades estamos piloteando con autorización del Sinager”.

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) también comenzó a inicios del primer período académico pruebas en los laboratorios del área de la Salud, específicamente en las carreras de Enfermería, Nutrición y algunas clases de Medicina.

Ayax Irías, vicerrector de Asuntos Estudiantiles, comentó que son pruebas pequeñas. “No es un pilotaje completo, son pequeñas pruebas que se están haciendo con algunos laboratorios que hacen los alumnos de Enfermería con simuladores, igual los de Nutrición”. Los alumnos reciben las clases en la Unah manteniendo las medidas de bioseguridad.

Inicio de clases

La Universidad de San Pedro Sula (Usap) comenzará con clases semipresenciales en mayo al iniciar el segundo período. Senén Villanueva, rector de la Usap, dijo que el Sinager autorizó en febrero para hacer el pilotaje con diferentes modalidades. Clases prácticas como algunas de Arquitectura, Ingeniería, Física, Biología, Mecatrónica, entre otras se harán semipresenciales. También tendrán la modalidad híbrida, que consiste que un grupo de alumnos reciba clases presenciales, mientras otro grupo la recibe en vivo desde sus casa.

Entre cuatro y diez alumnos recibirán clases en los laboratorios. “Lo que estamos haciendo está enmarcado en la nueva realidad a la que nos tenemos que acostumbrar y el sistema de Educación Superior es el que está más preparado para tener un retorno a clases parcial, con los permisos para realizar los pilotajes”.

La Universidad Nacional de Agricultura a través de un comunicado informó que el próximo miércoles comenzará con el pilotaje de clases presenciales para los estudiantes de último año, estrictamente para desarrollar las actividades prácticas.

Mientras las autoridades de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) manifestaron que ya están preparados para iniciar las clases. “Ya estamos listos, ya tenemos las aprobaciones de parte de los organismos que velan por la bioseguridad”, dijo Javier Mejía, rector de la UTH.

Las universidades que ya están preparadas y podrían retornar a clases en los próximos días son la Universidad Pedagógica, la Católica, la Metropolitanana, la José Cecilio del Valle, dio a conocer Mejía.

Durante la pandemia se estima que unos 50,000 universitarios desertaron de clases.