En 10 días veremos un incremento de casos de covid-19 por las campañas políticas, advierte exministro

Tegucigalpa, Honduras

El exministro de Salud, Carlos Aguilar, avizora para Honduras un panorama crítico en cuanto a contagios de coronavirus por la falta de conciencia de la población en las campañas políticas.

“Yo calculo que en unos 10 a 15 días empezaremos a ver un incremento importante de casos en todo el país”, advirtió.

“Por un lado tenemos un incremento acelerado de caos y por otro lado las concentraciones políticas”, dijo Aguilar.

Queda 40 días para que se celebren las elecciones primarias en Honduras y los diferentes movimientos que se someterán a este proceso andan con la propaganda para pedir el voto.

También expresó que “solo en Francisco Morazán se han registrado hasta 300 reuniones porque las tres grandes fuerzas políticas están realizando concentraciones en todo el país”, expresó.



El gremio médico ha estado recordando que no hay que olvidar que desde hace más de 11 meses Honduras atraviesa una crisis sanitaria por la pandemia del coroanvirus.

Varios sectores de la sociedad han pedido que se suspendan estas campañas políticas porque en la mayoría de ellas no se cumple con todas las medidas de bioseguridad.

Vacuna contra el coronavirus

Aguilar consideró que la vacuna contra el coronavirus es la que llena de esperanzas al sistema sanitario de que la situación de la pandemia irá mejorando.

No obstante, esta no provocará una inmunidad instantánea en la población, sino hasta que por lo menos el 70 por ciento de esta esté vacunada, lo que no es tarea fácil para Honduras por la demanda mundial.



“La llegada de la vacuna genera una gran ilusión, pero acá es donde la bioética deberá ser crucial en la distribución de las vacunas”, señaló.



“Todos esperamos que las primeras personas que sean vacunadas sean los trabajadores de la salud, pero aquellos que están en primera línea, los que día a día están atendiendo pacientes, los médicos, enfermeras, técnicos de laboratorio, personal de limpieza en los hospitales”, indicó.



Unos 4.9 millones de hondureños serán vacunados contra el COVID-19, esto entre la donación de Covax, mediante el Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), un importante lote que adquirirá el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) para sus derechohabientes y la otra pare que comprará el Estado de Honduras.