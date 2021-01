Conteo manual es antidemocrático y un retroceso, asegura Ricardo Álvarez

Tegucigalpa, Honduras

El designado presidencial, Ricardo Álvarez, aseguró que eliminar el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep) de las próximas elecciones primeras es una medida antidemocrática y un retroceso en la historia política de Honduras.



La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Rixi Moncada, anunció que el Trep no se aplicará en las próximas elecciones del 14 de marzo, porque la licitación para contratar las empresas que lo iban a poner en marcha fue declarada fracasada.

“No obstante, eliminar ese sistema creo que es una decisión antidemocrática y un retroceso en la vida política del país, además manda una señal de poca transparencia con lo que puede pasar cualquier cosa en el camino de los partidos”, advirtió.





El coordinador de campaña del movimiento nacionalista “Juntos Podemos”, que encabeza el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, sostuvo que "yo quisiera que el 100% de los resultados electorales fueran transmitidos por el Trep”.



También denunció que “hay intereses marcados en inclinar las candidaturas de alcaldes, diputados y presidentes, eso podría generar que la voluntad del pueblo que es la que queremos que se refleje en las actas no sea la que se den”.



“Es triste porque han tomado una decisión totalmente equivocada, antidemocrática, anti moderna y que evidencia que no estamos dando los pasos correctos a pocos días de las elecciones”, aseguró.



Alvarez dijo que “no entiendo la lógica detrás de esta situación porque desde un principio empezaron a desprestigiar a algunas empresas con renombre internacional y desde ahí me empezó a generar suspicacias hasta que se llegó a eliminar el Trep”.



“Yo creo que al interior del Partido Nacional tendremos que buscar algunos mecanismos para poder garantizar nuestro Trep interno, uno de ellos sería tomarle una fotografía a cada una de las actas, al menos en nuestro movimiento eso se hará y ya se girarán las instrucciones al respecto”, señaló.