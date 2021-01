Gobierno insiste en que no dará más dinero a alcaldías que no presenten liquidaciones

San Pedro Sula, Cortés.

Pese al llamado al unísono de varios alcaldes de los diferentes departamentos del país que piden más fondos del programa "Fuerza Honduras" para evitar cerrar los triajes a partir de febrero, el Gobierno reitera que no tendrán recursos frescos hasta que no terminen de presentar los documentos de sus liquidaciones en legal y debida forma.

A través del programa "Fuerza Honduras", el Gobierno ha destinado 750 millones de lempiras para apoyar a las 298 alcaldías en el combate al covid-19, a través de la construcción de triajes, compra de insumos y contratación de personal médico.

Ministro Leonel Ayala

Leonel Ayala, ministro de Gobernación, Justicia y Desentralización, informó que 18 alcaldías ya presentaron de manera completa y correcta su liquidación de la primera transferencia, mientras que 47 están en revisión, 115 que aún no han enviado y 89 en proceso de subsanación.

"A las alcaldías que aún están subsanando les ofrecemos si es necesario técnicos para que les ayuden y puedan recibir los fondos lo más pronto posible, ya que el recurso, esos 100 millones de lempiras están listos. No sé por qué muchas municipalidades han presentado problemas con su liquidación, pero deben hacerlo rápido porque la lucha por la vida es prioridad en este momento", manifestó el funcionario.

"No podemos obviar la transparencia, estos recursos tienen como condición eso y es un convenio que se firmó con la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon). Hay que recordar que en esta emergencia no se puede perder de vista el buen uso de los recursos, nuestra obligación es recibir esos documentos en legal y debida forma", añadió.

Ante la advertencia de un posible cierre de triajes, Ayala sugirió a las municipalidades hacer uso de sus fondos, "ellos pueden poner de su dinero y llegar a acuerdos con el personal médico".

Estas son las 18 alcaldías que ya están listas para recibir la segunda transferencia: Nueva Arcadia y San José, en Copán; Potrerillos, Soledad, Alauca y Morocelí, en El Paraíso; Marcala, en La Paz; San Francisco y Esparta, en Atlántida; Cantarranas y Santa Ana, en Francico Morazán; El Rosario, Salamá y Campamento, en Olancho; Petoa, en Santa Bárbara; La Virtud, en Lempira; Mercedes, en Ocotepeque; Sabá, en Colón.

El Gobierno aseguró que tiene disponibles unos 120 millones de lempiras para transferirlos a las alcaldías en el marco de la segunda fase del programa "Fuerza Honduras" destinado a financiar los centros de triaje, sin embargo, varios alcaldes del país han denunciado ausencia de dinero para impulsar la lucha contra la emergencia sanitaria.

En amenaza la operatividad de triajes

Los alcaldes que se han quejado por la falta de fondos advierten que los establecimientos sanitarios para asistir a pacientes covid-19 en sus municipios, podrían cerrarse. En declaraciones recientes, David Castro, vicepresidente de la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon), afirmó que no desean cerrar los triajes, pero argumentó que la medida se podría aplicar porque ya no cuentan con los recursos suficientes para el mantenimiento y funcionamiento de estos centros.

Castro informó que el Estado comenzó a pagar esta semana el 20% de lo que corresponde al mes de septiembre de 2020 y aún adeuda a las municipalidades hasta el 31 de diciembre de ese año. También comentó que en lo que resta de enero pueden apalear la situación de los triajes por los impuestos pagados por parte de la población, sin embargo, no saben qué pasará a partir de febrero.

"Le pido al Gobierno que agilice el trámite de las subsanaciones para que esos más de 100 millones de lempiras que dicen tienen disponibles, lleguen en tiempo y forma a donde corresponda para que no se cierren los triajes. Son más de 14 alcaldías a las que les han resuelto las subsanaciones, hay otras que aún no, además, en el interior del país hay alcaldías que no han ejecutado los fondos porque la incidencia de casos no es tanta", comentó.

"Estamos haciendo presiones para que el Gobierno nos pague las transferencias ordinarias, ya que las condicionadas son cosa aparte, necesitamos esos fondos frescos para seguir pagando médicos, enfermeras y compra de insumos", exclamó el vicepresidente de la Amhon.