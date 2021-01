Aumentan aportes al IHSS de patronos y trabajadores

CN no ha ampliado jornada laboral TEGUCIGALPA. A través de un comunicado, el Congreso Nacional (CN) aclaró ayer que las publicaciones que se han realizado en redes sociales y entrevistas en diferentes medios de comunicación sobre la intención de la cámara legislativa de ampliar la jornada laboral a algunos sectores sociales es falsa.

“No se aprobó, ni se discutió ningún dictamen relacionado con alguna ampliación de 8 a 12 horas de la jornada laboral”, detalló el comunicado. El Congreso dijo que es falso que haya un dictamen listo para discutir que se apruebe la ampliación de horas de la jornada laboral en el sector agrícola o cualquier otro sector productivo del país. “Existe un dictamen de interpretación del apartado F del artículo 325 del Código Laboral para que se considere como afines a las labores agrícolas y ganaderas que se mencionan en ese apartad, a las labores acuícolas, pero ese apartado F no tiene ninguna mención sobre jornadas laborales”, señaló la aclaración del CN. Los representantes del Poder Legislativo recalcaron que no hay ninguna intención de reformar la jornada laboral, como algunos sectores denunciaron. Por último, se indicó que el CN tiene una excelente relación con el sector obrero campesino y que tienen un compromiso de no incluir iniciativas sin antes escuchar sus comentarios y opiniones.