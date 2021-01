Fernando Zorto, el hondureño que dejará su huella en el espacio

Tegucigalpa, Honduras.

De pequeño, Fernando Zorto soñaba con ser médico o estudiar una carrera afín; sin embargo, el destino le tenía preparado que fuera parte de algo grande: llegar a ser el director del proyecto Morazán, iniciativa de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) con la que se construirá el primer satélite hondureño, que será puesto en la órbita espacial en 2022.

Zorto con 32 años es el coordinador de la carrera de Ingeniería Mecánica de la Unah, puesto que ha desempeñado desde hace 10 años, posee una maestría en Administración de Proyectos y está cursando su doctorado en Diseño, Fabricación y Gestión de Proyectos Industriales.

Es el segundo de tres hermanos, nació en Tegucigalpa el 29 de junio de 1988. Junto con sus hermanos vivió una infancia tranquila, llena de juegos y travesuras, como la mayoría de niños.

Su sueño era ser médico, pero al comenzar sus estudios de primaria y secundaria en el Centro de Investigación e Innovación Educativa (Ciie) de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (Upnfm) descubrió lo que le apasiona y egresó en 2005 como técnico electromecánico. Su pasión por la ingeniería comenzó al realizar la práctica profesional del colegio. “Me encantó armar, desarmar, fabricar y reparar los equipos que llegaban. Me gustó y con base en eso tomé la decisión de estudiar Ingeniería. Al final no tomé una mala decisión, considero que fue una decisión muy buena y he generado cosas importantes”, manifestó.

El ingeniero construirá con alumnos de la facultad de Ingeniería y Ciencias Espaciales el primer satélite hondureño que será lanzado al espacio.

En 2006 entró a la Unah, donde cinco años después obtuvo el título de ingeniero mecánico industrial. Dos años antes de graduarse se convirtió en instructor de la carrera, donde apoyaba a sus compañeros con algunos proyectos. En 2010 pasó a ser profesor y actualmente ocupa el cargo de coordinador. A lo largo de su carrera, el profesional ha trabajado en la realización de al menos 32 proyectos, uno de los primeros fue cuando aún era estudiante universitario: diseñó una mesa de vibraciones que simulaba los movimientos de las placas tectónicas.

Ya como docente y coordinador trabajó en diferentes proyectos, entre ellos un medidor de energía inteligente tomando variables de corriente y de voltaje para determinar la potencia de consumo en una vivienda. Con el medidor lo que se buscaba era reducir el proceso de las fallas no técnicas, que eran una de las grandes complicaciones en ese entonces de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee). “Nosotros podíamos desconectar o activar el contador si alguien no pagaba, por ejemplo, la Enee en ese entonces no tenía necesidad de mandar un técnico a cortar una línea y que después viniera e hiciera un pegue ilegal. El equipo lo que hacía era conectarse y desconectarse a través de mediciones inteligentes”, recordó el ingeniero.

Otro de los proyectos que desarrolló fue un sistema de alerta temprana con el cual monitoreaba las crecidas de los ríos a través de un sistema inteligente que mandaba señales a un servidor y este notificaba a la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).

Esa tecnología servirá para la misión científica que desarrollará el satélite hondureño una vez llegue al espacio.

Actualmente, Zorto trabaja en su proyecto de doctorado, se trata de un generador de agua atmosférica. “Lo que estamos haciendo con el proyecto es poder potabilizar agua a través del aire, utilizamos procesos termodinámicos para poder condensar el vapor de agua que tiene en su contenido el aire”, explicó.

El sistema está en etapa de investigación y posteriormente comenzará la etapa de desarrollo. Una vez terminado, el sistema ayudará a potabilizar agua en zonas del país donde la sequía ha impactado severamente, como en el corredor seco o en áreas urbanas como el Distrito Central, donde muchas colonias sufren por el vital líquido.

Busca inspirar a jóvenes



El ingeniero nunca se imaginó que años después de egresar de la universidad sería parte de un proyecto espacial con el que Honduras pasará a la historia. Fue gracias a su profesionalismo y trayectoria que las autoridades de la facultad de Ingeniería lo eligieron como director del proyecto Morazán. “Nunca estuvo en mis planes ser parte de un proyecto espacial como este, pero el ingeniero Eduardo Gross tuvo a bien colocarme frente del proyecto y avanzar en este proceso, ahora estamos a mitad del camino y esperamos lograr nuestro cometido para llegar a feliz puerto; tenemos todo el deseo para poder lograrlo”, expresó.

Como cualquier niño, siempre soñó con viajar y conocer el espacio. A través de su profesión dejará su huella en el universo.

Zorto desea que su trabajo pueda servir de inspiración a los jóvenes, no solo de la carrera, sino del país para que sepan que pueden llegar a hacer mucho por Honduras si se lo proponen. “Si me preguntan si me miraba en estas situaciones hace 10 años les diría que no, les diría que me miraba en donde pueda ayudar a las personas y generar cambios; sin embargo, desde aquí lo estoy haciendo, tengo muchos logros, y no son personales, sino de otras personas”.

El decano de la facultad de Ingeniería, Eduardo Gross, considera a Fernando Zorto como una persona confiable, disciplinada, respetuosa, con altos valores morales, muy trabajadora y con excelente capacidad de resolver problemas.

Como director del proyecto Morazán, Zorto se ha desempeñado con profesionalismo motivando al equipo, visualizando las oportunidades y liderando con pertinencia las actividades que enmarcan este gran proyecto, apuntó el decano. “Él cree de forma incansable que la facultad puede ser mejor en todo lo que emprenda y que puede marcar la diferencia en la vida de cada estudiante. Es un motivador innato a que cada estudiante pueda dar de sí lo mejor, es un verdadero formador de profesionales de alta calidad”.

Una de las metas de Zorto es generar un impacto en la mayor cantidad de personas para que puedan soñar en grande y generar un cambio de pensamiento, que realmente sueñen que pueden investigar y generar cosas diferentes.

Su sueño de impactar en los jóvenes va de la mano con el emprendimiento que planea desarrollar en los próximos años, se trata de Infinity Education, una plataforma para educar personas. “Es un emprendimiento social y en esa plataforma hemos ido pensando en darle acceso a información a escuelas rurales, por ejemplo, donde puedan conectarse a internet a través una red local. Son ese tipo de cosas que soñamos para acceder a más jóvenes y más niños que puedan cambiar su pensamiento”. El emprendimiento está en formulación, Zorto espera que algunas personas y empresas se puedan sumar para que sea una realidad.

Proyecto espacial

Entre los trabajos que realiza el joven ingeniero como director del proyecto Morazán están diseñar y construir el satélite hondureño que será lanzado en 2022 con apoyo de Guatemala y Costa Rica.

El grupo de profesionales que participa en el proyecto están haciendo realidad el sueño que por muchos años tuvo el general Francisco Morazán: ver a Centroamérica unida.

Para Honduras, el lanzamiento del satélite abrirá paso a carreras como las ingenierías Espacial y Astronaútica. “El tema del espacio no es un capricho de un grupo de personas o de Fernando Zorto, sino que debe ser el anhelo de todos para empezar a hablar de cosas grandes, el espacio tiene un interés económico por todos los países... La pregunta aquí es ¿qué estamos haciendo nosotros como hondureños para poder ser parte de esta industria?”.

Otro de sus sueños es que los jóvenes hondureños pongan en alto el nombre del país. “Mi sueño es que a través de ese lanzamiento un joven se inspire y logre ser el primer hondureño que viaja al espacio; me llenaría mucho eso, y espero estar vivo para sentirme satisfecho de que alguien logró trascender de esta manera”, expresó el catedrático.

Aconseja a los jóvenes seguir sus sueños y hacerlos realidad, fortalecer sus habilidades en temas como la ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, no dejando de lado las artes. Al conseguir que el primer satélite hondureño llegue a órbita, el ingeniero Fernando Zorto planea seguir trabajando en proyectos espaciales, lo que sigue es conformar una agencia espacial centroamericana