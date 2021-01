Más de 4,000 rescates lograron los héroes del aire de Honduras

San Pedro Sula, Honduras.

Miles de personas que estaban en peligro de muerte durante las tormentas Eta y Iota y que fueron rescatadas por miembros de la Fuerza Aérea Hondureña aseguran que tendrán un agradecimiento eterno con quienes ellos consideran los héroes del aire.

Durante los 28 días que duró la emergencia en Honduras, varios equipos aéreos rescataron a más de cuatro mil personas que estaban en riesgo de muerte en diferentes sectores de los departamentos de Cortés, Santa Bárbara, Lempira y Yoro.

Muchas veces arriesgaron su vida para salvar la de otros, pero eso no les impidió salir todos los días para rescatar a familias enteras que habían quedado atrapadas en montañas, techos de casas y en la copa de los árboles.

Los rescates se ejecutaron en todas las zonas afectadas por las inundaciones, principalmente en municipios como La Lima, El Progreso, San Manuel, San Pedro Sula, Pimienta, Potrerillos, Villanueva, Santa Rita, entre otros.

Cientos de hombres de diferentes unidades de seguridad dejaron sus armas a un lado y sacaron su vocación como rescatistas. En la base aérea Armando Escalón Espinal de La Lima también sufrieron por las inundaciones, por lo cual ser también damnificados los motivó a trabajar más, pues desde los soldados de la escala básica hasta los oficiales de más alto rango trabajaron en conjunto para hacer rescates, evacuaciones y entregas de víveres para miles de familias que, pese a los riesgos, decidieron no abandonar sus comunidades.

Las cadenas humanas eran impresionantes, decenas de hombres, muchas veces sin tiempo de comer, cargaban los helicópteros, que solo regresaban a la base para dejar a los rescatados y llevar alimentos a las zonas donde no se podía llegar por ninguna otra vía más que la aérea.

Durante 28 días, los miembros de la Fuerza Aérea Hondureña, con apoyo privado e internacional, ejecutaron rescates de miles de personas afectadas por las tormentas Eta y Iota en diferentes partes del país.

Julio César Hernández Ugarte, coronel de Aviación, manifestó que desde el momento que comenzó la emergencia iniciaron los trabajos. “Todo fue coordinado de forma adecuada para garantizar la seguridad de los pobladores y de las tripulaciones, quienes cumplieron en tiempo y forma con cada una de las misiones”.

El oficial relató que muchos de los soldados también fueron afectados por las inundaciones; sin embargo, no dejaron de trabajar en los rescates y evacuaciones, fue hasta después de las emergencias que los militares perjudicados pudieron atender sus propias emergencias.

Por vía aérea se entregaron más de 350,000 libras de alimento, también trasladaron medicamentos a los pobladores que quedaron atrapados por las inundaciones y otros porque las carreteras quedaron totalmente destruidas y no podían evacuar a otras zonas.



Testimonio

Carlos Miranda es un poblador de la colonia Nuevo San Juan, en el municipio de La Lima, quien manifestó que para la tormenta Eta decidió sacar a su familia a tiempo, pero él y sus dos hermanos se quedaron para cuidar sus pertenencias.



“Fue en horas de la noche que sin darnos cuenta el agua subió y nadando llegamos al techo de la casa de mi hermano porque era la más alta, no había señal de celulares y no podíamos pedir ayuda. Sentimos que en ese lugar moriríamos porque la corriente no dejaba que pasaran ni las lanchas”, expresó entre lágrimas el poblador.

nda dijo que ya había perdido la esperanza de salvarse, pero cuando creyeron que todo estaba perdido escucharon el sonido de los helicópteros. "Comenzamos a gritar como se mira en las películas, ellos bajaron por nosotros y salvaron nuestras vidas hasta llevarnos a un lugar seguro, estamos eternamente agradecidos", agregó.

Reina Torres es una habitante de Santa Bárbara, quien relató que en más de 50 años de vivir en su aldea El Sauce nunca imaginó que iba a quedar atrapada y solo podría ser rescatada en helicóptero.

“Nuestra casa no fue soterrada, pero sí estaba a punto de caerse porque la tierra temblaba, llamaron al 911 y al poco tiempo llegaron los helicópteros para sacar a más de 15 familias que estábamos en peligro. “Ahora solicitamos apoyo para la construcción de viviendas en un lugar cercano, ya que no queremos estar viviendo en albergues y necesitamos una casa decente”, agregó.



Colaboración

Los helicópteros de la Fuerza Aérea Hondureña eran insuficientes ante tantas necesidades de miles de personas afectadas por el paso de las tormentas.

Helicópteros privados nacionales y de otros países se sumaron a los trabajos. Un país que también colaboró con sus aeronaves fue Colombia, que desplazó a más de 30 rescatistas a las zonas más impactadas. El apoyo de Colombia fue fundamental, los helicópteros colombianos ejecutaron rescates de cientos de personas en el sector de Santa Bárbara, Lempira y Yoro, en donde los pobladores estaban a punto de quedar soterrados.

Los helicópteros de la Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo de los Estados Unidos también se sumaron a los trabajos de evacuación y rescate de personas en diferentes sectores del valle de Sula.

El equipo de evaluación situacional de la JTF-B fue de aproximadamente 27 militares, dos UH-60 Black Hawks y dos CH-47 Chinook, que se desplegaron rápidamente desde la base aérea Soto Cano a las zonas afectadas para rescatar personas y entregar víveres.