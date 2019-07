Motiño: “Hay personas que no quieren que La Lima despegue”

LA LIMA.

El 19 de agosto de este año, el alcalde José Santiago Motiño y cinco miembros de la Corporación Municipal tendrán que comparecer ante la Fiscalía de las Etnias y Patrimonio Cultural, que los investiga por la supuesta comisión de los delitos de abuso de autoridad y daño al patrimonio histórico.

La indagación se originó luego de que Motiño y su Corporación Municipal aprobaran un permiso para demoler un edificio de dos plantas construido de madera por la Tela Railroad Company a mediados del siglo pasado en el centro de La Lima. En primera instancia, el inmueble fue utilizado como gerencia de los ejecutivos de esa firma bananera, luego pasó a ser el hotel Banana In. Junto a este también funcionó una agencia bancaria y varios locales comerciales. Según documentos registrados en el Instituto de la Propiedad, la Tela le vendió el inmueble a su exempleado Carlos Velásquez, dueño del referido hotel.

Nadie va a parar que siga gestionando la llegada de más inversión al municipio. José Santiago Motiño, alcalde de La Lima

Inversión. Por varios años, el edificio quedó cerrado. El año pasado, un grupo de inversionistas nacionales llegaron a La Lima para construir un supermercado en ese lugar. “No podemos parar la inversión, fue así que toda la Corporación Municipal aprobó la demolición del sitio para darle paso a la nueva obra”, expresó Motiño. Indicó que hoy la “referida Fiscalía viene a decir que era un patrimonio cultural y que cometimos abuso de autoridad y daño a la historia.Estamos tranquilos, no hemos cometido ningún delito, aquí se han destruido otras edificaciones en años pasados y nadie ha dicho nada. Creemos que en esto hay mala intención de algunas personas que nos adversan y que no quieren que la ciudad despegue”, apuntó. Los regidores requeridos son Oswaldo Martínez, René Ayestas, Ana Murillo y la vicealcaldesa Karla Alvarado. Mientras, Astor Amaya, Leonardo Viera, Amadeo Hernández y Eriberto Espinal no fueron denunciados. Martínez dijo que “la Fiscalía no tiene una lista de edificios de patrimonio cultural, por lo tanto la acción es ilegal". La Prensa buscó la versión de Antropología e Historia en la oficina en La Lima y estaba cerrada.