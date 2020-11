Incomunicada Santa Bárbara por destrucción de carreteras

Sin acceso

1- De San Pedro Sula no se puede llegar a Santa Bárbara, pues por la carretera de occidente está bloqueado el paso en la zona de Petoa.



2- Por la CA-5 no hay paso en Pimienta, por la crecida del río Ulúa, por lo que de San Pedro Sula no se puede llegar a Santa Bárbara.



3- El único acceso que tienen ahora es por Pito Solo para los que van de Taulabé o Santa Cruz.