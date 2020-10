Video viral: Sampedranos ya no creen en la pandemia y se van de fiesta a bar-discoteca

San Pedro Sula.



En las últimas horas se hizo viral un video que muestra a muchos hondureños disfrutar del ambiente nocturno en el interior de un bar-discoteca. Sin mascarillas y con el distanciamiento físico en el olvido, tal parece que la pandemia "quedó atrás".



Las autoridades de Honduras habilitaron a los restaurantes a dar servicios cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, pero tal parece que al llegar la noche estos se guardan y las personas ingresan y disfrutan como lo hacían antes de que llegara el Covid-19 al país.



Carlos Umañana, presidente de la Asociación de Médicos del Seguro Social, compartió en Twitter el video y criticó, una vez más, la actuación de los hondureños durante la pandemia. "¿Y esto qué es.... apertura económica o irresponsabilidad total?", escribió el galeno.



La "Covid-Party" ocurrió en un bar-discoteca de San Pedro Sula, se desconoce cuándo fue exactamente pero las imágenes muestran a dos "bartender" que sí portan mascarilla.



Hasta ayer, Honduras registró 88,425 casos confirmados de coronavirus y 2,568 personas fallecidas a causa de esta enfermedad.



Reacciones



El infectólogo Tito Alvarado lamentó que las personas actuaran como si la Covid-19 ya no existiera. "Desgraciadamente en este momento existe una ironía, la población siente que tod está bien y los casos están disminuyendo por lo que salen a todos lados".



Sobre el video agregó que "en un ambiente cerrado como esa discoteca los casos de Covid-19 se pueden propagar, lo malo es que ellos son jóvenes y puede que no les pase nada, pero sí a sus padres.



Las autoridades gubernamentales y de la ciudad se reunirán para analizar la sanción que pondrán a los dueños del establecimiento, ya que quedó evidenciado en el video que no se cumplen las medidas de bioseguridad.