Si Gobierno de Honduras incumple se derrumba el IHSS

Tegucigalpa, Honduras.

A petición del Consejo Económico Social (CES), el Congreso Nacional dejará en suspenso la discusión y aprobación de la Ley del Plan para la Promoción Solidaria y del Auxilio Recíproco (Prosolidar) mientras se reciben las propuestas y aportes del sector obrero y empresarial, a quienes no se les consultó sobre esta iniciativa.

Como parte de la discusión de este mismo tema, el Gobierno, la empresa privada, los trabajadores y el Poder Legislativo acordaron esta semana que mañana jueves se retomarán en el Parlamento las reformas encaminadas a crear una nueva gobernanza o gobierno corporativo en el Seguro Social.

Esta reforma fue planteada por el CES a finales del año pasado como una salida para iniciar el proceso de transición en el IHSS; pero lamentablemente no había sido aprobada por el Congreso.

Concretamente se refiere a la creación de un directorio de tres especialistas y del Consejo de Seguridad Social (CSS), órganos que sustituirán las polémicas figuras del director ejecutivo y de la junta directiva del IHSS, y de paso pondrá fin al mandato de seis años de la junta interventora, que componen Vilma Cecilia Morales, German Leitzelar y Roberto Carlos Salinas.

Este nuevo modelo de gobierno corporativo está contenido en la Ley Marco de Protección Social aprobada en 2015 y en el borrador de la nueva Ley del IHSS, que fue turnada a los diputados; pero que debido a la falta de consenso en su contenido entre los sectores involucrados la misma ha permanecido engavetada en el Legislativo por varios años.

El Seguro Social solo cubre a menos del 20% de la población trabajadora de Honduras.

Ante esa situación, el CES decidió extraer de este anteproyecto de ley lo relacionado con la gobernanza del Seguro para crear un decreto especial sobre los nuevos órganos de Gobierno que deben regir a la institución, lo cual se hará mediante una reforma al decreto 140-1959 de la Ley del IHSS mientras se aprueba la nueva ley orgánica de esta institución.

El anteproyecto que da vida al Plan Prosolidar cobró notoriedad y despertó la atención de los obreros y empresarios luego de que Diario LA PRENSA publicó el lunes de esta semana el contenido del anteproyecto de la ley turnado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional la semana antepasada.

Ambos sectores cuestionaron que Casa Presidencial no consultó al CES el contenido de dicha iniciativa antes de enviarlo al Parlamento hondureño para su aprobación y, además, externaron su preocupación de que la propuesta tenga graves implicaciones a largo plazo en las finanzas del IHSS, del cual son sus principales aportantes.



Posición del Cohep

En ese contexto, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) emitió ayer un amplio comunicado en el que expuso su preocupación y argumentos en torno al contenido del anteproyecto de la ley del Plan Prosolidar.

“Manifestamos nuevamente que a pesar de que este proyecto contempla normas que debieron ser consultadas al sector empleador y trabajador se aprobó sin la consulta de los mismos, constituyendo un pleno incumplimiento a lo establecido en el Convenio 144 de la OIT y ratificado por el Estado del Honduras”, denunció.

El sector empresarial expuso una serie de inconsistencias, como el hecho de que el anteproyecto remitido por el Ejecutivo contiene disposiciones que ya estaban contenidas en la Ley Marco de Protección Social y en el decreto 31-2020 relativo a la Ley Especial de Aceleración Económica y Protección Social Frente a los Efectos del Coronavirus COVID-19.

“Es de nuestra opinión que el Congreso Nacional no puede crear un fondo que ya tiene existencia y reconocimiento jurídico”, señaló el Cohep en relación a la parte de la iniciativa oficial que se refiere a la creación de un fideicomiso de 50 millones como capital semilla para el Plan Prosolidar que será administrado por el Banco Hondureño para la Producción y Vivienda (Banhprovi).

Con respecto a esto último, el Cohep indicó que lo dispuesto en ese proyecto de ley es contrario a lo establecido en el artículo 46 de la Ley Marco del Sistema de Protección Social y constituye una derogación tácita a lo establecido en dicho artículo, que concretamente se refiere a la distribución y fuentes de financiamiento del Plan Prosolidar.

Asimismo, expuso que el decreto 31-2020 ya había reformado tácitamente el artículo 46 de la Ley Marco al establecer un cuarto destino de los fondos del Plan Prosolidar, en este caso al “pago de gastos operativos y administrativos de la Red Integral Pública de Servicios de Salud del IHSS”. “Es en atención a esto que nos preguntamos ¿cómo quedan los porcentajes que se habían establecido en el artículo 46 de la Ley Marco del Sistema de Protección Social?”, preguntó la gremial. Asimismo, el Cohep advirtió que el Gobierno central enfrentará el próximo año fuertes presiones presupuestarias en el pago del servicio de la deuda y la partida de gastos personales, por lo que le será imposible cumplir con lo consignado en el decreto 33-2020 y las obligaciones del Plan Prosolidar.

“Si a lo anterior sumamos la incorporación gradual de los grupos beneficiarios del Pro-Solidar y el Gobierno incumple sus aportes, esto provocará un mayor déficit financiero y actuarial para el IHSS, poniendo en precario su sostenibilidad y su capacidad para atender la prestación de servicios a los derechohabientes y sus beneficiarios que sí cumplen al 100% con sus aportes”, expresó.

En conclusión, el gremio empresarial enfatizó en que “no podemos estar de acuerdo con la aprobación de dicha propuesta, ya que por el orden deben aprobarse primero las leyes siguientes: Seguro Social, Sistema Nacional de Salud, Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías y Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito.

Asimismo, solicitaron a la junta interventora del IHSS que presente a la brevedad el Plan de Gestión, Modernización, Inversión y Mejoras del Sistema de Salud, aprobado según acuerdo STSS-390-2015, publicado en fecha 10 de noviembre de 2015.

Aportes

Carlos Madero, titular de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS), confirmó a LA PRENSA que las posiciones de cada uno de los sectores con respecto al Plan Prosolidar se discutirán a lo interno del CES y posteriormente se remitirán los aportes y sugerencias al Congreso Nacional para su incorporación a la propuesta. También confirmó que el tema de la nueva gobernanza del IHSS se discutirá en las sesiones de mañana en el Pleno Legislativo.

Madero expuso la importancia de la universalización de la seguridad social en el país y puso como ejemplo que solo una minoría del 20% de la población hondureña goza de ese beneficio.

En consecuencia, es obligación del Estado asegurar el acceso de la seguridad social al 80% restante y, por tal razón, tiene que entrar el Estado para cubrir la parte patronal de ese sector.

Expuso que esa desigualdad quedó manifiesta durante la pandemia cuando se presentaron casos de personas que no podían ser atendidas en las clínicas del IHSS porque no estaban aseguradas y tenían que remitirse a los hospitales públicos.

“Aquí lo que va a pasar es que el Estado va a cubrir lo que el trabajador no puede pagar y dar esa contraparte patronal que no puede dar esa persona que no tiene un patrono formal”, manifestó. Madero informó que la propuesta enviada por el Ejecutivo quedará en suspenso, mientras una comisión técnica del CES procede a evaluarla e incorporarle otros aportes para dejarla más sólida.

Por su parte, Daniel Durón, secretario de la Central General de Trabajadores (CGT), manifestó que se acordó avanzar en crear la nueva gobernanza del IHSS que a su vez sea la encargada de impulsar estos procesos de cambios, que incluye el Plan Prosolidar.

“Todos estamos a favor de que la cobertura se amplíe, pero tiene que tener sustentabilidad, sino puede generar problemas a corto plazo”, apuntó.

Durón explicó que la reforma que se aprobará el jueves crea el Consejo de Seguridad Social como órgano tripartito de decisión en el IHSS y el Directorio de Especialistas. Indicó que una vez aprobada se analiza elegir un directorio provisional para liderar la transición en el IHSS y luego elegir un permanente.