Estado de Honduras trabaja en una nueva política migratoria integral

Tegucigalpa, Honduras.

El Estado de Honduras trabaja en la elaboración de una nueva política migratoria integral, informó hoy la directora del Instituto Nacional de Migración (INM), Carolina Menjivar.



La formulación de esta nueva normativa está siendo rectorada por la Secretaría de Gobernación junto con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y varias instituciones del Estado.



"Sin duda alguna vamos a tener que hacer ajustes a éstas políticas para integrar un componente relativo a manejo de migración en tiempos de pandemia", agregó Menjivar.



La funcionaria recordó que ningún país está preparado para atender las demandas que trae consigo una crisis como la pandemia de la covid-19. "Nosotros no podemos desconocer eso y además, debemos continuar atendiendo el mandato que tenemos por Ley", dijo.



Ante la crisis sanitaria actual, fue necesario una rápida transformación para adaptar algunas medidas para prevenir los contagios de la covid-19, pero a la vez, seguir atendiendo los temas estructurales de la migración regular e irregular.



"Tenemos necesidades y debemos alinear los recursos que son limitados, con apoyo de la cooperación internacional con un sólo objetivo que es atender a éstas poblaciones”, añadió la directora del INM.



Atención de flujos migratorios



Menjivar, ejemplificó sobre los extranjeros que se quedaron varados en el territorio nacional a causa de la pandemia de la COVID-19, a quienes se le han brindado las facilidades y colaboración para que salgan del país, de manera ordenada para no incurrir en multas.



“Hemos tenido que colaborar y facilitar para que los extranjeros que se encontraban en el país por diferentes razones, y que estaban por ejemplo dentro de la categoría de turismo, salieran del país", manifestó Menjivar.



De igual manera ha sucedido con los compatriotas, que no eran migrantes, y que se habían quedado varados en otros países.



Señaló que las medidas que han tomado permitieron establecer un corredor humanitario, de manera puntual y coordinada, caso a caso, para atender las poblaciones que estaban varadas "eso ha hecho que, definitivamente, la migración irregular baje".



La funcionaria reflexionó que los retos y desafíos post pandemia serán mayores para los países de la región y se deberán atender en conjunto para alcanzar mayores resultados.



“La gente va a empezar a migrar no solo en la región de América, sino también en otros países donde hay migración por diferentes causas”, destacó.