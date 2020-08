Más de dos semanas después y aún no reubican hospital de Villanueva

Claves

1- Técnicos de Copeco harán la reubicación Expertos viajarán a Villanueva para reubicar el hospital móvil, ya que la semana pasada no se ejecutó el traslado por desacuerdos entre autoridades locales.



2- Motel ya no será habilitado para triaje. Autoridades municipales informaron que el edificio donde funcionó un motel en la CA-5 ya no será habilitado como triaje.