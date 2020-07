Pese a recomendaciones de mesa, San Pedro Sula y Tegucigalpa siguen en fase 0

TEGUCIGALPA.

Pese a que miembros de la mesa multisectorial adelantaron que este lunes ciudades como San Pedro Sula y Tegucigalpa avanzarían a la fase 1 de la reapertura, la Secretaría de Seguridad anunció anoche que sigue la alerta roja y la fase cero.

Jair Meza, portavoz de la Secretaría de Seguridad, informó que se mantienen el toque de queda absoluto y el cierre del comercio para el Distrito Central, San Pedro Sula y los departamentos de Olancho, Choluteca, Atlántida, Comayagua, Santa Bárbara, Lempira y Colón hasta el domingo 2 de agosto.

En estos lugares, únicamente pueden operar supermercados, farmacias, bancos, cooperativas, ferreterías, sistema financiero en general, restaurantes del pilotaje, mercados autorizados y el sector maquilador.

Para el resto del país continúa la fase 1, que establece la operación del comercio con el 20% de sus empleados para la región uno y el 40% para la región dos, así como las medidas de circular mediante el último dígito de la tarjeta de identidad. Hoy le corresponde a la terminación1.

500,000 trabajadores hondureños han sido despedidos o suspendidos por el cierre de las empresas del país. El Cohep estima que el 44.1% de pequeños y medianos negocios cerraron.

Anoche la Mesa Multisectorial emitió un comunicado en el que informó que tras celebrar una reunión virtual “se acordó recomendar al Gobierno de la República avanzar a la fase 1 en todo el país”. Hoy brindarán una comparecencia de prensa a las 12:00 m. Los miembros de mesa “hacemos un fuerte llamado a la población en general y solicitamos que para evitar mayores contagios, se sigan todas las recomendaciones que Sinager indica, como ser distanciamiento físico, usos obligatorios de mascarilla, lavado frecuente de manos, uso de gel con base de alcohol, conscientes de que la responsabilidad es de cada uno de nosotros”.

Reactivación

La empresa privada advirtió que más de la mitad de las empresas tendrán que cerrar operaciones si antes de que finalice julio no se retoma la reactivación económica, lo que estaría ocasionando aumento del desempleo y pobreza en el país.

Es así que días atrás recomendaron a través de la mesa multisectorial reactivar la economía en la región 3 con un 20% de los empleados para esta semana, siguiendo las medidas de circulación por el último dígito del número de identidad, fortalecer el sistema de salud con más pruebas, con equipo de protección personal para los profesionales de la Salud, más triajes y seguir con las medidas de bioseguridad en los negocios.

Fases de la reapertura económica 1- La fase 1 de la reapertura gradual de la economía comprende la reincorporación del 20% de la fuerza laboral de la región 3 a sus actividades, con la excepción de personas de la tercera edad y con enfermedades de base. 2- Las fases 2 y 3 comprenden la reincorporación del 40 y el 60% de la planilla de los empleados a los negocios y empresas, en estas fases pueden entrar los municipios y ciudades contenidos en la región 2 que presentan una mediana densidad. 3- Las fases 4 y 5 reincorporan el 80 y 100% de la fuerza laboral a las actividades económicas y la consiguiente reactivación total de la actividad económica. Cabe indicar que la progresión de cada fase se revisará cada dos semanas por la mesa.

La noticia generó esperanzas en la población que esperaba retornar a sus empleos y mejorar su economía, son más de 500,000 trabajadores suspendidos o desempleados desde que se cerró el comercio en marzo pasado.

No obstante, no se llegó a consenso y las recomendaciones no se tomaron en cuenta y por una semana más continuará el confinamiento. El comercio en Honduras lleva más de un mes sin operaciones, lo que ha ocasionado que 1.5 millones de hogares han visto reducidos sus ingresos.

El cierre del comercio está causando que las pequeñas empresas colapsen y no puedan seguir sus operaciones, manifestaron los empresarios, por lo que es necesario retomar la fase 1 del plan de reactivación económica. La situación también está causando la reducción de ingresos en el sector público. Algunos expertos indicaron que la reactivación debe ir de la mano con el fortalecimiento de las medidas de bioseguridad para evitar más contagios . “Es importante abrir la economía y que se dé en orden y con el cuidado ciudadano”, dijo Julio Raudales, vicerrector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah).