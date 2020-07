India dona medicamentos a Honduras para tratar a pacientes con coronavirus

Virtual Handing Over Ceremony: Ambassador @mubarakbs, handed over medical aid from India to Honduras for containment of COVID-19 pandemic, to Minister of @saludhn Alba Consuelo Flores.@MEAIndia @PMOIndia @DrSJaishankar @ITECnetwork @IndianDiplomacy @CancilleriaHN @Presidencia_HN pic.twitter.com/7BPlrfOTlx