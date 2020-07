Investigan si hospitales móviles se vendieron a precio más bajo

3 grandes incosistencias de la compra: La compra de los siete hospitales móviles estuvo plagada de una serie de irregularidades por parte del director de Invest-H 1- No hubo contrato. La compra de los hospitales a Elmed Medical System se realizó en un tiempo récord y obviando los procesos, aún de compra directa. No hubo un informe técnico y de expertos que recomendaran la compra y no se emitió un contrato de la millonaria compra. 2- Pago por adelantado. Invest-H pagó el 100% del valor de los siete hospitales en un tiempo récord mediante transferencias electrónicas a Elmed Medical System en el Chase Bak de Orlando. Tampoco se exigió al proveedor los avances y las garantías de los hospitales. 3- Antecedentes del proveedor. Los responsables de Invest-H no cotejaron ni investigaron los antecedentes de las empresaas proveedoras de los hospitales y de sus responsables e hicieron la compra a ciegas. Tampoco cotejaron la propuesta y oferta con otros proveedores del mercado.